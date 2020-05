Messina: "Con lo que ha hecho Hugo, la verdad, me defraudó"

El ex director técnico de Águila, Daniel Horacio Messina, rompió el silencio que adoptó de manera personal con la prensa deportiva justo 24 horas antes de partir hacia su natal Argentina, gracias a la gestión hecha por la embajada de su país en El Salvador de abrir un puente enmedio de la cuarentena nacional para hablar de su inesperada separación del banquillo naranja y negro.

La salida de Messina del Águila sucedió el pasado 2 de abril y creó un cisma en la interna aguilucha a tal grado que el gaucho Messina decidió no hablar sobre el tema hasta que la nueva dirigencia del equipo emplumado hablara con él y le cancelara su contrato deportivo que había firmado el pasado 30 de octubre cuando sustituyó en el banquillo oriental al guadalupense Carlos Romero.

¿Porqué decidió guardar silencio cuando Águila anunció la reestructuración administrativa y de paso su cuerpo técnico a principios de abril pasado?

Lo que me molestó es enterarme por los medios periodísticos y no a través de la misma dirigencia de Águila que ya no contaban con mi cuerpo técnico. Le pasó a (Gilberto) Baires y a (Richard) Menjívar y pienso que es algo insólito que ambos jugadores no sigan en Águila. Me enteré de mi separación por un diario deportivo que el presidente del equipo (Alexánder Menjívar) ya no era más, que había ya un nuevo cuerpo técnico sin haber hablado antes conmigo porque tenía contrato vigente por un torneo más; son cosas que no le hacen bien al fútbol ni al ámbito de la vida, no es lo mejor ni lo correcto saber por terceras personas que uno ya no seguía en el equipo, no pude siquiera presentar mi informe técnico donde debía expresar que aparte de la labor del primer equipo subimos a ocho jugadores de las inferiores al equipo mayor, no tuvimos siquiera la oportunidad de explicar la manera en que se trabajó en el torneo. Pero uno es sabedor que cuando llega a un equipo y éste tiene un cambio radical en lo administrativo pueden contratar al cuerpo técnico que deseen, incluso contratar a los jugadores que consideren necesarios, pero no es la mejor manera de hacer las cosas de forma profesional.

¿Qué sintió cuando supo por terceros que usted estaba fuera de Águila?

Verdaderamente me sorprendió leer esa noticia, a los jugadores y a todos en el equipo, fue sorpresivo y lo que sentí en ese momento no se lo deseo a nadie, es ingrato saber que ya no estarás en un lugar donde has dado todo cuando nadie de los dirigentes te ha informado de dicho acuerdo, es la primera vez que sufro algo similar en mi carrera en el fútbol, nunca lo pasé ni como jugador activo ni menos como técnico, es algo que me quedará marcado por mucho tiempo. Todo fue mal manejado por la nueva administración de Águila que aún no encuentro palabras para reconocer o aceptar los motivos que tuvieron para hacerlo. Lo único que necesitaba era que alguien de la nueva administración me llamara o me dijera de frente que mi labor llegaba hasta acá y saber con qué jugadores podrían seguir para la nueva temporada, pero acá nadie me pidió explicaciones, es como que si se habría hecho un equipo nuevo, sin responsables en esa materia, es algo que en verdad me cuesta creer lo que sucedió, pero ya está, lo que pasó, pasó y ya estamos sabedores de todo.

¿Qué opinión le merece ser sustituido por su paisano Hugo Coria?

Lo que puedo confirmar a estas alturas es que todo esto se hizo a escondidas y eso me dolió mucho. Conozco a Hugo (Coria), hablamos con él personalmente hace un año y medio cuando llegó a la Argentina a través de un amigo en común y cuando considerás tener amigos como a Hugo Coria, con quien hablamos antes y que luego que te llamen de un equipo en el cual sabe que estoy trabajando y que decida callar, saber que en ningún momento me dijo algo sobre el tema, la verdad es que comienzas a reconocer a las personas que están con vos y quiénes no. Con Hugo hemos sido compañeros, compartí muchas cosas lindas, compartí con su familia cuando vine por primera vez al país como jugador de Águila, conviví con su familia al llegar a San Miguel, me quedé en su casa mientras conseguía una para quedarme y la verdad me sorprendió mucho la manera en que se movió con todo esto, con lo que ha hecho Hugo (de sustituirlo sin intentar llamarlo antes), la verdad, me defraudó, los amigos son los amigos y el respeto está por delante de todo esto, es lo que me han enseñado en casa y eso nunca lo cambiaré.

¿Logró hablar por fin con la dirigencia de Águila y que le cancelara su salario pendiente tras anunciar hace más de un mes su salida del equipo?

Hasta este día en que estoy preparando maletas para retornar a casa para seguir resguardado de esta pandemia no he tenido la oportunidad de hablar con alguien de la nueva dirigencia de Águila. Le agradecí al presidente saliente, a la vicepresidente, a Pedro Hernández y especialmente a Amílcar Mijangos (gerente deportivo) quien fue la persona que estuvo en todo momento con nosotros, mi respeto hacia él y mi admiración por su trabajo profesional dentro del equipo, agradezco a los jugadores que se brindaron al 100% por el equipo, un compromiso bárbaro con el plantel, sé que ellos hicieron lo que pudieron.

Decidir no hablar con la prensa deportiva del país fue algo que no se relaciona con la deuda salarial que tenía Águila con nosotros en el cuerpo técnico. Nosotros cobramos exactamente los mismo que los jugadores, lo que pasa es que me molestó la manera en que se manejó la situación interna en Águila.

¿Cómo valora su segunda experiencia en el banquillo del Águila?

Mi segunda experiencia en Águila la considero en términos generales de positiva. Creo que cuando llegamos en noviembre al equipo y cuando la clasificación de ese torneo estaba perdido siento que ha sido bueno, para el último torneo pienso que fue igual, en las 11 fechas que dirigimos el punto común fue que fuimos dañados por el arbitraje, muy bajo nivel, pero hubo partidos que fueron excelentes como con Alianza en los dos partidos que jugamos ante ellos, tanto en el Apertura 2019 como el que perdimos en el Cuscatlán, ante ellos demostramos un volumen de juego bárbaro, ante Isidro Metapán sabemos que jugamos superior, que pudimos habernos ido al descanso con seis goles de diferencia si la pelota entraba, pero por la inoperancia del árbitro, con dos goles mal anulados, con tiros al palo y perder en el último momento fue doloroso, eso nos pasó ante El Vencedor donde hicimos héroe al portero Almeida, ante Independiente donde Coloca fue la figura del partido, la verdad hubo circunstancias que jugaron en contra del equipo, buscamos reforzar la delantera pero nos debilitamos en esa parte por muchas causas, pero el compromiso de los jugadores de hacer las cosas bien abona a mi rendimiento final.

¿Considera justo la manera en que se canceló el torneo?

Uno al final habría deseado terminar con normalidad ese torneo, pero esta pandemia que nos azota a todos cambió las cosas. Pienso que de haber jugado habríamos clasificado porque la manera en que finalizamos el torneo, pero no fue así, incluso critiqué en su momento la forma que se le brindó la corona al 11 Deportivo solo por haber terminado de líder, para mí no era lo correcto, se había jugado solo la mitad del torneo y sabía que los llamados equipos grandes estábamos pasando el acondicionamiento que el torneo exigió, teníamos a un Alianza, al FAS entre otros con la oportunidad de levantar nuestro nivel de haberse jugado las otras 11 jornadas de liga para seguir peleando.

¿Considera que el nivel de Águila habría tenido un alza de haberse jugado la segunda vuelta del Clausura 2020?

Águila al finalizar la primera vuelta estaba en un nivel de alza, veníamos de hacer un buen partido ante Isidro Metapán pese a que lo perdimos y ante Sonsonate pero no concretamos, estábamos en una escala creciente y contando que todo jugador necesita su tiempo de adaptación y reconocer que el caso de Waldemar (Acosta), de (José) Vizcarra y de Nico (Muñoz) que se incorporaron una semana antes del inicio es imposible que en dos meses puedas proyectar algo, el plantel era capaz de subir su nivel. Creo que todo eso le pasó factura al plantel porque aparte que uno tiene una forma de trabajo, necesitamos que el jugador estuviera al 100% y a veces cuesta encontrar ese ritmo y el volumen de juego que siempre he buscado, las condiciones que tuve en el equipo no deben suceder a futuro para aquel técnico que llegue, ejemplo claro fue que de todos los jugadores que había solicitado para reforzarlo, el único que logró contratar fue a Gilberto Baires, los demás jugadores que escogí nunca se logró arreglarlos a tiempo, y eso pesa.

¿Cuál será el futuro de Daniel Messina?

La verdad nosotros gracias a Dios y pese al encierro en que estábamos en casa desde hace dos semanas tengo la oportunidad de ir a dirigir a uno de los dos equipos de Colombia que han buscado mi trabajo y a uno de Argentina. Uno de esos equipos de Colombia es de primera división y el otro es de segunda pero con enormes posibilidades de ascender; y en Argentina es un equipo de primera que no puedo divulgar por el momento, pero si lo concreto lo anunciaré con orgullo.

¿No descarta retornar por tercera vez a El salvador para dirigir a otro equipo?

La verdad, no cierro las puertas de retornar al país en un futuro cercano, esta situación vivida te lleva a pensar un poco más antes de firmar un contrato, en el proyecto en sí, que sea más largo y que en verdad no haya nada por detrás, acá en El Salvador he comprobado que hay dirigentes que no son profesionales, pero hay dirigentes serios como el ejemplo de Lisandro Polh, mis respetos para él, el presidente de (Municipal) Limeño (Martin Herrera) es otro ejemplo similar, son gentes que te reflejan su seriedad en el fútbol y cuando ese día te toque regresar platicaré con gente seria para poder desarrollar un proyecto serio y sin complicaciones. Lo que se vivió en el país por la pandemia ha sido tremendo y entendible del porqué se tuvo que cancelar la liga.

¿Volvería al banquillo de Águila si en un futuro se presenta la oportunidad?

Volver de Águila no depende de mí, uno sabe que es un equipo que lo llevo en el corazón, pero sin dudar puedo decir que mientras esta dirigencia siga al frente será difícil pero el tiempo lo dirá, muchas veces las personas cambian en el camino que toman y por eso no puedo brindar una respuesta concreta, le daré tiempo al tiempo para que lo responda.

¿Qué mensaje le envía a la afición de Águila?

A la afición de Águila la agradezco muchísimo el cariño que me han brindado, que los objetivos a veces no se pueden lograr, el compromiso hacia ellos fue total, el respeto que he recibido de ellos los tendré en cuenta y el compromiso hacia el equipo lo llevaré por siempre en mi corazón, eso que quede claro.