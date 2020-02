Messina: "No merecimos perder"

Daniel Messina, técnico del Águila, abandonó conforme el estadio Cuscatlán, pese a la derrota 1-0 ante el Alianza, porque según su valoración, sus jugadores hicieron méritos suficientes para sumar al menos el empate.

Admitió que tuvieron buen arranque de juego y que dominaron a placer a los albos hasta antes del gol, pero que la lesión de Gilberto Baires afectó el rendimiento colectivo de sus pupilos.

"Tuvimos un primer tiempo muy bueno, tuvimos la pelota y asociaciones, lastimosamente no pudimos concretar y en el segundo tiempo, hasta los 20 minutos, manejamos el partido, después, desgraciadamente tuvimos que hacer dos cambios obligados, el de Gilberto Baires y Marlon Trejo y nos cae justo el gol, uno tiene que trabajar ahí apostando al empate, obviamente se va a desproteger por ir a buscar el resultado, con tres delanteros, lo tuvimos, a pesar que el Alianza tuvo la posesión diez minutos", dijo.

"A lo mejor no nos ubicamos como correspondía, pero la verdad es que tuvimos una buena entrega de los jugadores, fue de los mejores partidos hechos, no me cabe la duda por un primer tiempo brillante, ante un gran equipo, a nadie le gusta perder, no siempre quiere ganar, pero a veces las circunstancias, las posturas de los árbitros.. creen que no hay penalti... hay muchas cosas que a lo mejor no nos están ayudando", añadió.

Según el estratega, Richard Menjívar y Diego Galdámez, que regresaron ante el Alianza tras recuperarse de lesión, aportaron buen juego "son jugadores importantes, Richard hizo un gran partido, fue el mejor jugador en la cancha y Diego está volviendo, es de tener paciencia, la falta de competencia merma su rendimiento. Pero, a nadie le gusta perder,pero una cosa es perder de esta forma y otra, perder son generar opciones."

Mientras que el volante Richard Menjívar, sostuvo tras el juego que la volantía del equipo dio movilidad y mucho equilibrio "el profesor Messina habló con nosotros, nos dijo que teníamos que manejar el balón y volumen de juego, asociarnos, tocar bastante y lo hicimos bastante bien, tuvimos oportunidades, lastimosamente no las concretarlas,pero considero que merecimos más. "

Añadió sobre su rendimiento que "la última semana traté de entrenar fuerte, llegar al nivel y ritmo que tenía antes de la lesión, físicamente me siento bien, siento que hice un buen partido, di lo mejor, pero lastimosamente no pudimos sacar el triunfo".

"Desarrollamos buen fútbol porque la cancha del estadio Cuscatlán se presta para eso, siempre es motivante jugar en esta cancha", concluyó.