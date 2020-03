Messina lamentó los dos tantos invalidados a Águila ante Metapán

Daniel Messina, en frío, se lanzó a hacer un análisis del juego en que su equipo. Águila, perdió por 1-0 ante Metapán, con un gol recibido en el tiempo agregado.

De entrada, el timonel argentino lamentó los dos goles (uno a Waldemar Acosta y otro a Joaquín Vergés) que, a su criterio, invalidó a los emplumados el réferi Francisco Quinteros. "Esta es una derrota que duele, que no estaba en los planes. Hay que aceptarla , porque son las reglas. Creo que hicimos un buen primer tiempo y tuvimos situaciones y dos goles anulados. Pero bueno, a esto ya no se le puede dar vuelta atrás", dijo el suramericano.

Luego el timonel emplumado sumó a su opinión del juego lo perjudicial que fue para el equipo la expulsión de Wilson Rugama a solo 11 minutos del final. "Nos perjudicó en el sentido del armado del equipo. El juego ya estaba equilibrado y son las cosas que pasan en el fútbol y uno debe saber aceptarlas", dijo el timonel argentino.

Cuesta arriba

Por su parte, el delantero argentino José Vizcarra, dijo que todo estaba parejo hasta antes de que se fuera expulsado Wilson Rugama. "Hubo que replantear todo el sistema y ellos aprovecharon para la última jugad. Nos vamos con las manos vacías de acá", apuntó el gaucho.

Para Vizcarra, quien se reportó de cambio, al equipo emplumado le está haciendo falta la suerte. "Queda pelearla toda la semana para llegar bien al próximo partido. Nosotros hicimos un gran primer tiempo, pero no se dio. Creí que no era la noche para Águila. Hoy era una linda oportunidad para meternos bien arriba, pero no se dio. No quiso entrar la pelota. Nos anulan dos goles", dijo Vizcarra.