Metapán: ¿El ataque más intimidante del Clausura 2019?

Hace un año, Isidro Metapán estaba en la calle de la amargura. No corría peligro con el descenso pero tuvo altibajos, cambió de entrenador y su irregular rendimiento lo dejó en la nevera de la clasificación, al fondo y a cinco puntos de entrar a cuartos de final. Sumó 19 puntos en 22 jornadas.

Era una etapa de acondicionamiento de nuevas piezas, mucha juventud y, por entonces, los extranjeros no tenían su puesto seguro.

La resurección del jaguar, equipo que marcó época entre 2007 a 2014 con la conquista de 10 títulos nacionales y que llegó a disputar hasta 36 partidos internacionales en Liga de Campeones de Concacaf, inició el semestre pasado.

Tuvo un cambio a la inversa. Volvió al banquillo Edwin ''Bochinche'' Portillo por el peruano Alberto Castillo, quien lo había relevado un torneo atrás. Como resultado, Metapán fue quinto pero su ilusión terminó en cuartos cuando FAS lo despachó.

El Metapán supo armarse, en especial con su ataque. La base ya estaba con el brasileño Ze Paulo Dos Santos, el panameño naturalizado salvadoreño Nicolás Muñoz y los volantes ofensivos uruguayos Paolo Suárez y Nicolás Fagúndez.

En el mercado de pases, tres atacantes más quedaron libres con sus equipos y ficharon. Uno de ellos ya tenía pasado con el club cementero, el jamaicano McKauly Tulloch y, con él se sumaron el nacional José David Díaz y el brasileño Ricardo Ferreira, quien venía de ser campeón con Santa Tecla.

JAGUAR VIVO

El Metapán afiló garras y dientes y su metamorfosis es una realidad. Tiene un ataque de miedo y sus números lo confirman.

Si el torneo anterior el máximo goleador fue Ze Paulo con 8 tantos y el equipo anotó 24 en 22 fechas (1.09 por partido en promedio), para el Clausura 2019 registra 14 tantos en 7 fechas (2 goles por partido) y solo en su último partido fue anulado por AD Chalatenango.

Sin embargo, tiene variantes. Ferreira es su goleador con cinco tantos (dos penales convertidos), Nicolás Muñoz tiene dos y cinco jugadores más, uno (Ze Paulo, Tulloch, Díaz, Suárez y el defensor Julio Cerritos).

Es colíder con Alianza, su rival el sábado por la octava fecha, con 17 puntos y está invicto en Liga.

SUS ARMAS

Metapán sabe explotar el momento de algunos jugadores. En el pasado sucedió con Williams Reyes cuando llegó en 2005 y marcó época, así como Nico Muñoz cuando fichó por primera vez en el 2012. Ambos jugadores fueron liberados de equipos campeones como FAS y Águila, respectivamente y respondieron con goles y títulos.

El último con cartel de campeón es Ricardinho, quien ya suma 80 goles en Primera desde el 2014.

''Me siento feliz en Metapán, los compañeros, entrenadores y directiva me han tratado bien desde el primer día. Si les puedo ayudar con goles, me hace sentir bien como futbolista'', explicó Ricardinho.

El jamaicano McKaully Tulloch, quien retornó al equipo tras un buen paso en 2017, comentó que se siente bien jugar nuevamente para los caleros.

''Me siento como en casa, la última vez llegue a semifinales con Metapán y quiero hacer bien las cosas. Hay buena competencia, todos los jugadores luchamos por sobresalir''.

David Díaz llegó a Metapán, luego de jugar sólo un torneo con Águila. Ha sido titular en los últimos partidos. ''Me siento bien, estoy agarrando confianza poco a poco y es bonito jugar cuando venía de tener poca participación con Águila. Se viene un partido de calidad ante Alianza, equipo con el que estoy agradecido porque fue allí donde se me permitió jugar en Primera''.

El brasileño Zé Paulo, quien pasó de ser atacante a volante extremo por izquierda, habló del armado del equipo: ''El torneo pasado pasamos por dificultades pero se fichó bien con los delanteros. No importa dónde juegue, sólo quiero ayudarle a Metapán''.

LA EXPERIENCIA DE PAOLO

Y Paolo Suárez, quien sabe que está cerca de su retiro, espera que este sea el torneo que ansía la institución.

''Quiero retirarme campeón. Es motivante el inicio de torneo porque ya teníamos ratos de no tener este rendimiento. Los juegos se ganan con un buen camerino y Metapán lo tiene''.

En retrospectiva, Metapán tiene mejor rendimiento incluso que el torneo pasado donde sumaba 10 puntos en siete fechas y finalizó fase regular con 31.