Metapán extremo

Lee también

Isidro Metapán nos tiene acostumbrados a las sorpresas. En todos sus juegos hay que esperar hasta el último segundo para sentenciar un resultado.Ayer, un cabezazo de Cristian Sánchez al minuto 89 le dio el segundo triunfo consecutivo a la escuadra dirigida por el argentino Roberto Gamarra.La gente de Dragón ya celebraba el segundo empate en dos salidas al campo, cuando Sánchez les arruinó la fiesta, apareciendo en el medio del área perforando las redes.El equipo verdolaga demostró que está para más y con Nelson Ancheta como director de orquesta ha mejorado futbolísticamente. Ya dejó de ser aquel equipo que pegaba fuerte y escondía la pelota.Porque Metapán no se puede quejar, los dragonianos les dieron espacio para ejecutar sus tácticas. Por eso fue un encuentro atractivo para la grada, porque hubo llegada en ambos arcos.La perseverancia permitió el triunfo del máximo ganador de copas en la historia de torneos cortos. Dos salidas, dos triunfos.Dragón salió respondón. Adelantó sus líneas y no permitió llegadas de Isidro Metapán, adoptando una actitud inusual en la institución verdolaga.Los caleros no se quedaron de brazos cruzados y buscaron presionar la salida migueleña, aplicando una pequeña dosis extra de agresividad al momento de disputar el balón.Metapán comenzó a tener llegada por medio de Odir Flores, quien rompe esquemas en la zona media creando jugadas para deleitar a la grada, y en una de esas le salió una buena asistencia para Marvin Monterrosa, quien fuera del área lanzó un remate desviado al marco de Manuel González.Pero, Dragón era protagonista de la cita en el Calero Suárez con su fútbol sobre suelo, siempre buscando al gigantón de Welcome, que debutó en la primera división nacional.Finalmente apareció un héroe inesperado en la noche fresca de Metapán. Faltaba un minuto para completar los 90 reglamentarios, cuando Cristian Sánchez capturó un balón en el aire. Su cabezazo fue certero y suficiente para vencer a Meme González.La acción del gol vino de un tiro libre en el medio, el cual no parecía generar preocupación en los contrarios. Y ese gol tan buscado por los locales terminó siendo por un defensor, un personaje poco usual en ataque. Sufrido, pero Metapán marcha perfecto. Seis de seis, aunque hoy podría ser superado por Águila, que visita al Limeño.