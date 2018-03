Metapán nuevo colíder, Santa Tecla sigue el ascenso

Luis Ángel Firpo enfrenta al Isidro Metapán en el Sergio Torres Rivera de Usulután, duelo que dará al ganador la oportunidad de amanecer en el segundo lugar del torneo Clausura 2017.

El equipo pampero goleó 3-0 al Limeño en la jornada anterior y en casa no quiere ceder más puntos.



El equipo verdiazil volvió a tomar al delantera al minuto 24 con un remate de cabeza de José Maldonado en un tiro libre que dejó en evidencia a los centrales chalatecos.



De nuevo Santa Tecla no logró sostener la ventaja y recibió el segundo gol en una acción similar al primer tanto con Díaz por izquierda con balon dominado y panorama abierto para meter un remate potente que le calentó los guantes a Almeida y cruzó la línea de gol luego de un pique. Por si las dudas escoltó el balón hacia la red Rodrigo Cubilla.



El gol de tiro libre de Juan Barahona al ´83 quebró la resistencia norteña que jugó contra el reloj y cayó en ansiedad.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/LMF?src=hash">#LMF</a> | Chalatenango vs. S. Tecla: Lucha, Carrillo, Landaverde, Flores, Reyes, Barrios, Valladares, Díaz, Angulo, Cubillas, López. DT Osorio <a href="https://t.co/kcfX1KJTbj">pic.twitter.com/kcfX1KJTbj</a></p>— EL GRÁFICO (@elgraficionado) <a href="https://twitter.com/elgraficionado/status/833084511198052354">18 de febrero de 2017</a></blockquote>



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/LMF?src=hash">#LMF</a> | S. Tecla-Chalatenango: Almeida, Tamacas, Mancía, Maldonado, Barahona, Chavarría, Mayén, Baires, Cornejo, Ferreira, Bueno. DT. Corti <a href="https://t.co/tGXhpkDsji">pic.twitter.com/tGXhpkDsji</a></p>— EL GRÁFICO (@elgraficionado) <a href="https://twitter.com/elgraficionado/status/833083823843860480">18 de febrero de 2017</a></blockquote>



Por su parte Metapán llega envalentonado a “La caldera” luego de ganar por 3-1 al Alianza para un segundo triunfo en fila que lo mantiene en el tercer lugar con 13 puntos, mismos que suma el Firpo.El cuadro occidental dio pelea en el Sergio Torres, cerró bien los espacios al anfitrión y lo sorprendió al minuto 22 con un disparo potente desde fuera del área de Odir "El chino" Flores que le dobló las manos al portero Julio Martínez que no pudo contener el balón.Fue mejor el cuadro occidental en el manejo del balón y marca en el medio campo, aspecto que le permitió capitalizar cada recuperación en oportunidad para anotar como la que generó al ´36 Romeo Parkes por izquierda, que entró al área con panorama para el disparo, perometió el pase preciso al centro del área para Alexi Ramos que remato cómodo para el 2-0.La charla del segundo tiempo no caló en el cuadro pampero que recibió la tercera cornada al 47 en un contragolpe que culminó Romeo Parkes con un disparo raso para el 3-0.Santa Tecla mostró su contundencia y goleó al Chalatenango en el estadio Las Delicias para asegurar el quinto lugar del torneo Clausura 2017.El campeón nacional venía de un empate ante el Águila sin goles y era séptimo en la tabla general, pero con este resultado recuperó terreno y regisró su tercera victoria con un juego pendiente contra UES y FAS.Para el cuadro norteño la prioridad era sumar como visitante y pese a mostrar garra y hacer un buen primer tiempo no soportó el embate tecleño. El resultado complica al equipo morado que está en el puesto 10 de la tabla acumulada y último lugar en el presente campeonato en el que todavía no consigue una victoria.El partido tuvo buena dinámica y emoción con cuatro goles en el primer tiempo. Santa Tecla abrió el marcador al minuto 3 con un disparo a la escuadra de Marlon Cornejo en una gran asistencia de Ricardo Ferreira.La respuesta norteña fue inmediata con el colombiano Bladimir Díaz que emparejó el marcador al ´4 con un disparo cruzado al segundo poste del portero Joel Almeida.