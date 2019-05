Metapán pedirá sanción para Gerson Mayén por escupir a rival

El Isidro Metapán presentará un escrito ante la Comisión Disciplinaria de la FESFUT en el que solicitarán una sanción al capitán de Santa Tecla, Gerson Mayén, por escupir al metapaneco Marvin Figueroa.

El incidente se dio este sábado por la noche en la vuelta de cuartos de final del Clausura 2019. En las imágenes de televisión se observa que Mayén escupió al defensa jaguar en un momento tenso entre jugadores de ambos equipos.

Ay no, esos albos que malo perdedores que son, ay no, en Tecla somos un ejemplo, dentro y fuera de la cancha, te lo dice su CAPITÁN pic.twitter.com/pgmJKruvDl — Alberto Alfaro. (@Albertoa12) 12 de mayo de 2019

"Nosotros vamos a presentar eso (un escrito), todavía estamos viendo eso, pero lo más seguro es que el tribunal disciplinario (Comisión) vea el castigo que merece aplicarse, fue una actitud antideportiva. Han existido precedentes por este tipo de actitudes y ya se han emitido sanciones sobre eso, esperemos se comporten de la misma manera", dijo el representante de Metapán, Benjamín Monterroza.

Añadió que "lastimosamente era el árbitro (Edgar Ramírez) el que debía sancionar eso y no quiso hacerlo, o no lo vio, no sabemos qué paso", a la vez que afirmó que esperarán el informe arbitral, aunque igualmente presentarán el escrito.

Mientras que el vicepresidente de la Comisión de Árbitros, Joaquín Waldo Polío, mencionó que "los árbitros presentan el informe y la Comisión (Disciplinaria) se reúne también por la tarde del lunes, por lo que aún no tenemos información" sobre lo que se registró en el acta del juego.

MAYÉN SE DISCULPÓ

Por su lado, Gerson Mayén ofreció disculpas en su cuenta de Twitter por la eliminación del equipo y dijo que el escupitajo fue por "calentura del partido".

"Gracias afición por el apoyo. Y mil disculpas por lo sucedido, fue calentura del partido. Felicidades Isidro Metapán justo ganador", escribió en sus redes sociales.

Esta redacción contactó a Mayén para profundizar en el incidente que se dio en el estadio calero, pero prefirió no dar sus valoraciones sobre el tema.

Por su lado, el presidente del Santa Tecla y la Primera División, Guillermo Figueroa, dijo que lo que aconteció es lamentable pero también es producto "del mal funcionamiento de los árbitros".

"Lamentamos que este tipo de situación se dé, esto no debería de ocurrir, pero se dio tanto ayer (sábado)... por ejemplo un golpe de Ricardo (Ferreira, de Metapán) a la cara del mismo jugador (Mayén)", valoró Figueroa.

"Es muy parecido, un golpe en la cara, una escupida, es algo que no debería darse, pero se sigue dando, pero por el mal funcionamiento de los árbitros. Malas decisiones, por ejemplo este muchacho (Cristian) Cisneros hace una falta a un costado, se barre y derriba a un jugador y no le sacan amarilla. Luego a Erick Rivera sí se la sacan. No entiendo las tomas de decisiones de los árbitros", agregó el dirigente.