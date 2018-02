Metapán rescató un punto ante el Pasaquina

Un penal a falta de cuatro minutos para finalizar el partido anotado por el colombiano Jefferson Viveros salvó a Isidro Metapán de su cuarta derrota consecutiva al empatar a dos goles con Pasaquina en el marco de la jornada nueve del Clausura 2018 pero mantiene su racha negativa de ocho juegos sin ganar.

Fue el cuarto empate ante los Burritos de La Unión en 15 partidos oficiales que mantiene al equipo jaguar último en la tabla general y con el sinsabor de no conocer todavía el triunfo en casa en el presente torneo.

El técnico Francisco Javier Robles repitió su "11" inicial ante Limeño como parte de la confianza que les ha transmitido al equipo unionense, mientras que Edwin Portillo buscó con la inclusión de Jonathan Barrios que retornó a la defensa central tras pagar dos juegos de suspensión y del volante José Ramos Peraza en lugar del sancionado Diego Bertín Peraza darle al equipo el equilibrio que no mostró ante FAS en la fecha anterior a fin de romper su racha de tres derrotas consecutivas que el equipo jaguar ha acumulado en la liga.

Dicho y hecho, los locales se volcaron desde el pitazo inicial del novato Herbert Reyes pero el dominio que ejerció durante siete minutos sin un tiro decente sobre la meta sur defendida por William Torres no sirvió para evitar el golazo de Nicolás Muñoz al primer intento ofensivo se los unionenses.

Otoniel Salinas se escapó por la banda izquierda ante la poca cobertura de Barrios y cedió a Muñoz el balón, pero el panameño-salvadoreño estaba de espaldas a la portería por lo que al revisar la pelota se logró dar media vuelta para mandar el balón al ángulo superior izquierdo de la portería jaguar y retratar se cuerpo entero al guardameta José Mejía.

Los caleros respondieron un minuto más tarde pero el remate de derecha del estadounidense Ricardo Velazco en tiro libre fue contenido en gran forma por el portero Torres.

Los intentos ofensivos de los locales chocaban con la ordenada defensa unionense pese a que a los 19' Cisneros pudo haber empatado el partido luego de rematar un balón que el portero Torres logró rechazar ante remate de Viveros pero la defensa logró tapar el tiro del "23" de forma milagrosa cerca de la línea de gol.

Tanto insistió Isidro Metapán en buscar el gol del empate que descuidó su retaguardia lo cual aprovechó la visita al 41' cuando una pelota se profundidad encontró a Nico Muñoz sin marca para intentar en el mano a mano con el portero Mejía anotar su doblete, pero el portero local le rechazó su derechazo pero con tan mala fortuna que su defensa nunca reaccionó y dejó que Salinas sin marca anotará el 0-2 a placer.

Pasaquina no quiso sentenciar el juego al 45+3' cuando Isidro Gutiérrez falló el penal provocado por Barrios por una infantil mano del defensor central cuando el "7" de los orientales intentó hacerle un "sombrerito" dentro del área calera.

El portero Mejía se vistió de héroe cuando atajó el disparo de Gutiérrez sobre su costado derecho.

REMONTADA

El técnico Portillo intentó con la llegada del sonsonateco Marcos Rodri por el zaga Figueroa recomponerse en su medio campo ya que el novato Figueroa no pudo con el encargo de ejercer la volantía de marca producto de la línea de tres defensores que "Bochinche" instaló en su retaguardia.

Pero un error de la zaga visitante al 54' provocó el descuento de los caleros cuando Cristian Cisneros se escapó por la banda derecha y mandó un centro a ras de grama que el defensor Raúl González empujó hacia su propia portería al intentar evitar que la pelota le llegará al colombiano Viveros para el 1-2 que puso más dramático el partido.

El técnico Robles buscó con el ingreso de Tony García por Salinas amarrar el partido colocando mayor marca en el medio campo ya que Isidro Metapán se volcó sobre la meta norte defendida por los orientales en pos del empate.

El portero Torres realizó al 81' la tapada del partido cuando rechazó de manera espectacular el cabezazo de Cisneros tras el cobro de tiro libre ejecutado por Fabricio Alfaro para evitar el gol del empate de los jaguares.

Pero la justicia del fútbol asomó a falta de cuatro minutos del final cuando una barrida de Calderón sobre Cisneros provocó el penal salvador que el cafetero Viveros anotó para salvar la noche.