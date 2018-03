Metapán salta al liderato del Clausura 2017

Lee también

Con goles de Josué Odir Flores, del argentino Alexis Ramos y del jamaicano Romeo Parkes, Isidro Metapán hizo gala a su mayor oficio y experiencia que lo convirtió en el mejor equipo de la década pasada, al golear anoche 1-3 y a domicilio a Luis Ángel Firpo.Los usulutecos intentaron reaccionar con el gol del ítalo-venezolano Pierre Pluchino de penal, pero no lograron evitar la derrota a pesar de haber marcado dos tantos que fueron invalidados por polémicos señalamientos de fuera de lugar.Isidro Metapán llegó a Usulután con la clara idea de puntuar y para ello buscó en los desbordes del jamaicano Romeo Parkes y del “Chino” Flores, como los pilares para sustentar al uruguayo Paolo Suárez y a Ramos.Y precisamente Flores fue quien abrió la lata en Usulután, cuando su zurdazo desde fuera del área sorprendió a Martínez, que no pudo contener el remate del 30 metapaneco.La visita transitaba con luz verde en el medio campo oriental, porque los intentos ofensivos de Firpo eran tan anunciados que perdía la sorpresa y además tenía un hueco enorme en la volantía, algo que aprovechó Parkes para asistir a Ramos, quien puso el segundo gol al minuto 35'.En el segundo tiempo el técnico Juan Ramón Sánchez no se quiso complicarse más y de entrada mandó a Nicolás Muñoz , pero estaba escrito que Isidro Metapán se robaría la fiesta taurina cuando al 47' el jamaicano Romeo Parkes colocaba la cereza al pastel al irse en velocidad con la pelota y cruzarle el balón al meta Martínez .Pero la insistencia de los locales tuvo su premio al 67' cuando el venezolano Pierre Pluchino hizo efectivo el tiro de penal para el 1-3, tras la falta de Guirola sobre González por la banda derecha.Firpo se encimó sobre el campo defendido por los occidentales que resintieron la reacción de Firpo. ya que no pudo salir con la comodidad que lo hizo en la primera mitad del juego.Gamarra, que había sacado del campo de juego a Milton Molina por lesión, mandó a Castellón por Monterroza con la intención de cerrarse y poblar de piernas la media cancha, y no darle espacios a los toros, que vieron anulados dos anotaciones.