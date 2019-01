Metapán va a esperar resolución de la comisión disciplinaria

El presidente de Isidro Metapán, Rafael Morataya, aseguró que van a esperar la resolución en el caso del partido suspendido este domingo ante Audaz. El dirigente confía en que la comisión disciplinaria de la FESFUT va a conocer el caso, tras el informe del árbitro Giovani Corona, para brindar un fallo.

"Es delicado que nosotros vayamos de nuevo a San Vicente, como que no pasó nada. Creo que se tiene que fallar con base a reglamento. A veces pasan cosas que se escapan de las manos. Hoy le toca a Audaz y se debe asumir haber caído en un vacío", apuntó el dirigente de Metapán.



Luego, de parte de la FESFUT se conoció un comunicado al que este medio tuvo acceso. Lo más destacado en el escrito es que la entidad rectora del balompié nacional establece que la no realización del juego entre Audaz y Metapán, según lo expresado por la cuarteta arbitral, obedece al cumplimiento de las bases de competencia de la primera división de la temporada 2018-2019.

A los coyotes no se los autorizó para jugar con el logo de Independiente, equipo que usaría su plaza a partir del Apertura 2019. Luego, al árbitro Giovani Corona, no lo satisfizo el ajuste de logos en la camisa de Audaz y decidió no llevar el juego entre coyotes y caleros.