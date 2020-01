Mexicano Marco Sánchez Yacuta ya no seguirá en el Santa Tecla

Marco Sánchez Yacuta, entrenador mexicano que dirigió al Santa Tecla en el Apertura 2019, no seguirá en las filas tecleñas, según le confirmó este mismo jueves la dirigencia perica, apenas unas horas después de que el míster azteca asegurara que se quedaba para el Clausura 2020.

Cuándo el técnico mexicano estaba a la espera de sus boletos aéreos, fue sorprendido con la decisión de la dirigencia tecleña en cuanto a que no seguirá al frente del plantel perico.

"Antes de hablar con ustedes he emitido un comunicado en el que digo que estaba a la espera de mis boletos aéreos para irme a El Salvador, como se los dije a ustedes. Arrancábamos pretemporada este viernes. Pero luego, el presidente del equipo, Guillermo Figueroa, me comunicó que no seguía al frente", dijo Sánchez Yacuta, en charla con EL GRÁFICO, desde México.

Ahora, el estratega, que tenía contrato con los tecleños hasta diciembre de 2020, espera cerrar de la mejor manera esta relación con los tecleños.

"Queda pendiente finiquitar contrato. Yo ya dejo todo en manos de mis abogados. Yo me voy agradecido con Santa Tecla por dejarme dirigir a su equipo. También me voy agradecido con la gente de Santa Tecla, que me dio muestras de cariño", apuntó el entrenador mexicano en charla con este medio.

Sánchez Yacuta prefiere tomarse su salida con calma. No quiere hacer dramas por esta forma repentina de dejar de las filas tecleñas.

"En el fútbol estás acostumbrado, como entrenador, a lo que pueda venir. Yo estaba esperando mis vuelos para regresar a El Salvador. Ya habíamos quedado con la dirigencia de Santa Tecla que íbamos a iniciar los entremos este viernes. Me quedo con que el equipo hizo un buen papel y llegó a semifinales", apuntó el azteca.

Sánchez Yacuta llevó a Santa Tecla hasta semifinales del Apertura 2019. Pero no pudo en la serie ante FAS y fue eliminado en esa instancia.