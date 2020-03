Mexicanos celebran título en El Salvador en medio de cuarentena

Los jugadores mexicanos Marco Granado y Edgar Solís obtuvieron su primer título del fútbol nacional luego que el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Carrillo diera por concluido el torneo Clausura 2020 de la primera división y de paso, declarara al Once Deportivo como campeón del certamen.

Las medidas de la Federación fueron tomadas como acciones de prevención para evitar contagios de coronavirus en El Salvador.

Los futbolistas llegaron al país para este Clausura 2020 y llamaron la atención de los medios de comunicación por su trayectoria en equipos como Chivas de México y otros clubes del balompié azteca y Centroamérica.

El que más jugó para el español Juan Cortés, fue Marco Granado, jugador que provenía del Real Estelí de Nicaragua. El futbolista azteca reconoció que se siente muy feliz por el campeonato, sobre todo porque se dio de manera inesperada.

"Estoy muy contento, feliz de cómo se desarrolló el equipo partido a partido, y que a pesar de todo lo difícil que se veía el torneo, supimos hacerle frente y paso a paso. Además, con ganas de seguir haciendo las cosas bien y seguir obteniendo más logros", dijo Marco Granados.

Por su parte, Edgar Solís confesó estar contento luego de conseguir su primer título en El Salvador. El "Tepa" admitió que desde su llegada, su objetivo era ganar títulos en el balompié nacional.

"Estoy contento, porque se logró el objetivo, aparte del campeonato, estoy feliz por salir de la zona del descenso, porque estábamos a siete puntos del otro equipo que era Jocoro. A lo mejor no sabe tan bien el campeonato porque todos teníamos pensado terminar el torneo, pero se consiguió así", dijo Tepa Solis.

CELEBRACIÓN EN CUARENTENA

Por otra parte, los jugadores mexicanos explicaron cómo vivieron la celebración del título en medio de cuarentena nacional, la cual fue decretada por el Gobierno de El Salvador como medida de prevención para evitar contagios de coronavirus.

"Es complicado lo que está pasando en el mundo con esto del coronavirus, porque primero está la salud de la gente, nos tocó celebrar a todos por separado y ni modo, así es esto, ya tendremos tiempo para celebrar este título juntos y esperar que se solucione este problema de salud", dijo Edgar Solís.

Por su parte, la ¨Pantera¨ Granados aseguró que nunca imaginó estar celebrando un título en medio de una pandemia mundial y fuera de su país, sin embargo, aclaró que se siente feliz de haber logrado algo tan importante para la historia del Once Deportivo.

"Jamás, la verdad nunca me imaginaba poder estar en una situación así. Gracias a Dios, estamos en un país donde se están haciendo las cosas bien para evitar lo más posible el contagio. Pero ya habrá tiempo para celebrar, hoy es tiempo de cuidarnos", aseguró Marco Granados.

LIGA CONCACAF

La Federación también confirmó que el Once Deportivo, junto Alianza y FAS serán los representantes de El Salvador en la Liga CONCACAF. Ante eso, Marco y Edgar dijeron que competir nuevamente a nivel internacional le es muy tentador.

"Sería un reto personal que quiero cumplir, quiero avanzar y lograr grandes cosas. Me veo haciendo historia en el país, y en el equipo¨, dijo Marco Granados sobre la idea de competir en la Liga CONCACAF.

Por su parte, Tepa Solis, ganador de una Liga de Campeones de la CONCACAF con las Monterrey de México en la temporada 2012-2013 aseguró que sí le gustaría competir nuevamente en una competición internacional.

"Si se puede dar la oportunidad de seguir en la institución, si me gustaría bastante, creo que me acoplé al estilo de juego del profe Juan Cortés, espero seguir aquí y bueno, la Liga CONCACAF es algo importante para mi carrera y de cualquier jugador, ojalá se me de la oportunidad de defender al Once Deportivo en un torneo así", dijo Tepa.