Mexico-El Salvador, EN DIRECTO

La selección de El Salvador se mide esta noche ante México en el último partido de eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022. El juego se disputa en el estadio Azteca y la "Azul" no tiene opciones de jugar el mundial.



El panorama es lo opuesto para el “Tri”, ya que la escuadra azteca se encuentra al borde de sellar su boleto para la cita mundialista. Por el momento están ubicados en el tercer puesto de la tabla con 25 puntos, tres unidades más que Costa Rica, por lo que un empate sería suficiente para clasificar de manera directa a la Copa del Mundo.



A pesar que las opciones de clasificar son nulas para los salvadoreños, el director técnico del conjunto centroamericano, Hugo Pérez, aseguró que su equipo saldrá a competir ante los mexicanos, para cerrar de manera responsable la eliminatoria.



En México no se confían y quieren el pase a la Copa del Mundo sin ningún tipo de sorpresa.



“Tranquilidad no hay. En el fútbol, cuando tienes tranquilidad no es bueno, Tenemos que seguir por la misma forma y pensar que no conseguimos el pasaje al Mundial. Nos falta un paso”, dijo el asistente de Martino, Jorge Theiler luego de vencer 1-0 a Honduras el domingo pasado. “Dimos un paso importante, pero nos falta el definitivo”.

✍️| Alineación titular que envía el profesor Hugo Pérez para el juego ante @miseleccionmx ����#ElSalvador����#SelectaMayor pic.twitter.com/3i9W7IkTke — La Selecta (@LaSelecta_SLV) March 31, 2022