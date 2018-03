“México ve de menos nuestro fútbol”

Lee también

Este miércoles 1 de marzo la selección sub 20 de El Salvador chocará ante México en el primer compromiso de la triangular de segunda ronda del Premundial de CONCACAF.Y si hay alguien que sabe mucho de partidos contra México a toda categoría es el actual kinesiólogo de la selección sub 20, Douglas Lemus. Él ha enfrentado a los aztecas en cualquier escala de selecciones."Por la calidad que tienen los jugadores mexicanos es placentero ganarle a México. Se puede ganar a México por todo el trabajo que se ha hecho con esta selección. Me gusta ganarle a México, porque ellos ven de menos el fútbol de El Salvador. Se puede hacer un buen juego. Hay mucho talento", apuntó Lemus, en plática con EL GRÁFICO.Para el kinesiólogo de la selección de El Salvador, a México se le debe encarar con mucha concentración. "Los muchachos deben sacar su mejor potencial futbolístico. Tienen que estar concentrados en todo lo que el profesor Eduardo Lara diga. Todo está en los jugadores, ya se hizo todo lo que se tiene que hacer. Tenemos que jugar con garra", apuntó el kinesiólogo.Lemus admitió que hay tres partidos contra México que nunca saldrán de su cabeza. El primero es el de 1993, en el Cuscatlán, con selección mayor, rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994. Fue victoria para la Azul por 2-1.Luego, está el juego de la despedida de Mauricio Cienfuegos en 2003 en California. Terminó en victoria de 2-1 para la azul mayor.En tercer orden está aquel partido de Juegos Centroamericanos y del Caribe, en 2002 en el Cuscatlán. En ese juego, El Salvador venció en penaltis a la sub-23 de México y se quedó con la medalla de oro."Contra México tenemos que cuidar que no nos anoten y luego aprovechar las oportunidades que tengamos ante el arco de ellos", apuntó Lemus.4:30 p.m. México - El Salvador5:30 p.m. Estados Unidos - El Salvador