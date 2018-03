México y Estados Unidos los rivales de El Salvador en la siguiente fase de premundial sub 20

Lee también

A pesar de la derrota sufrida por 2-1 sufrida ante Estados Unidos, la selección de El Salvador acabó como líder en el grupo C del premundial sub 20 que se disputa en Costa Rica.Los nacionales ganaron sus dos primeros juegos (ante ticos y Bermudas) y terminaron con seis puntos por lo que completan el grupo D donde ya estaban México, que acabó como líder del A, y Estados Unidos, que acabó segundo en el grupo B.Esto, aunque Costa Rica también culmine con seis puntos, pero dado que el primer criterio de desempate es la serie particular, según confirmó la dirigencia de la CONCACAF, la ventaja está para la Azulita sub 20.En el otro grupo de la segunda fase están ya ubicados Panamá (como primero del B) y Honduras (como segundo del A), llegaría Costa Rica con la victoria que este momento consigue por 2-1 sobre Bermudas.La segunda fase comenzará a disputarse el próximo lunes, aunque los representantes del grupo C tomarán actividad hasta el miércoles próximo.El premundial sub 20 de Costa Rica dará cuatro boletos para la Copa del Mundo de Corea del Sur que se disputará del 20 de mayo al 11 de junio próximo.