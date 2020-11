Michell Mercado: "El médico tiene la última decisión"

Juan Cortés, técnico del Alianza, confía en que las molestias de Michell Mercado no serán de gravedad como se temía, pero si mantiene la incertidumbre si podrá contar con el delantero colombiano para el juego de este miércoles ante el Jocoro.

Mercado se retiró con molestias del juego ante Marte tras recibir un golpe del portero Luis Tatuaca el pasado domingo.

"Gracias a Dios la exploración que hicimos en el vestuario y luego por la noche con los anti-inflamatorios amaneció mejor, decía que le dolía un poquito, creo que solo es el golpe, de todas formas hay que esperar cuando lo evalúen de nuevo pero si Dios quiere no va a ser una lesión de gravedad. No sé todavía si voy a poder contar con él para el miércoles, ya sea de inicio o para la segunda parte. Fue más el susto que otra cosa", dijo Juan Cortés.

Por su parte el jugador colombiano confía en que estará en la convocatoria del técnico español.

"Me siento bien, en ese momento sentí feo, ese dolor no se lo deseo a nadie. Esperemos que esté listo para el miércoles. Me siento bien, pero el médico tiene la última decisión. Estoy pasando por un buen momento y no quisiera que una lesión pequeña me saque del rumbo donde voy, decidiré en el último minuto si juego o no", dijo el futbolista de 29 años de edad.

Alianza recibirá al Jocoro este miércoles por la noche en el estadio Cuscatlán por la jornada 2 de la segunda vuelta del grupo A.

El equipo albo informó que fue un golpe en el tobillo derecho y estaba a la espera del último chequeo para dar un diagnóstico oficial.

"Al principio nos asustamos todos un poco, al principio el jugador porque salía llorando porque el golpe, la entrada había sido muy fea a la altura casi de la rodilla, podía haberle hecho mucho daño", lamentó el técnico español.

El médico del equipo tampoco ve gravedad en el golpe de Michell. "Fue un traumatismo del maléolo izquierdo, es bien sensible porque en esa área del tobillo no está bien cubierto el hueso y por eso la sensibilidad era bien alta. Así como él ha evolucionado de tres a cinco días exagerando estará mejor", dijo el cuerpo médico del Alianza.