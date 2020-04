Michelle Velasco: La pertiguista salvadoreña que entrena con tubos de PVC

La crisis y el confinamiento ha obligado a millones de deportistas alrededor del mundo a reinventar sus entrenamientos, rutinas y planes de trabajo porque, como es evidente, es imposible salir con normalidad y la prioridad no es el deporte en este momento.



Muchos atletas de alto rendimiento cuentan con el espacio, los materiales y el equipo para mantener un plan eficiente de trabajo pero para los que no pueden hacerlo, toca improvisar y eso es lo que hizo la atleta salvadoreña especialista en salto con pértiga, Michelle Velasco.



La plusmarquista nacional del salto con pértiga decidió que debía reinventarse para tratar de mantener el ritmo de trabajo, hasta hace unos meses, con miras al campeonato nacional que se realizaría en abril en la que esperaba mejorar su marca personal. Luego liba el Centroamericano Mayor de Atletismo que se realizaría en Panamá y luego pelear para alcanzar la marca para el Iberoamericano, pero el coronavirus canceló los planes.



Los movimientos en el calendario no fueron excusas para dejar de entrenar o bajar el ritmo, por el contrario, Velasco confesó que lo aprovecha. La idea de utilizar un tubo de PVC a falta de una pértiga, un lujo que no todos los atletas pueden darse, le sirvió para continuar trabajando la técnica en plena cuarentena.



"fui a una base de entrenamiento a Puerto Rico y el entrenador allá, David Butler, impartió los entrenos y nos puso a hacer ejercicios con tubos PVC porque eran más flexibles y simulan mejor una pértiga", recuerda. Fue entonces que retomó esta idea para ponerla en práctica en su casa.



Michelle mencionó que "me acordé y tenía un tubo en mi casa que mide como 1.80 metros. Es corto pero sirve para la técnica y me funcionó bastante bien", ya que además "si bien no son pértigas, te ayudan con los ejercicios".



La situación afecta a la sociedad en general y el deporte puede ser una forma eficaz de despejar la mente o, como en este caso, mantener la motivación en sus objetivos con la pértiga. "Ha sido difícil porque ya no pudimos seguir con la planificación que teníamos de las marcas y competencias. Todo se modificó y no se compara a estar en el estadio".



IMPROVISAR



"No se compara para nada con estar en un espacio de 3x3 pero se entrena bastante la mente en estas situaciones y en mantenerte motivado porque nadie me está diciendo qué hacer. Lo hago por voluntad propia. Tengo que exigirme porque a pesar de la situación vamos a volver a la realidad", afirma la pertiguista salvadoreña.



Su entrenador,Luis Aguirre, ha tenido una gran influencia en esta etapa al brindar programas de entrenamiento semanales que Michelle cumple al pie de la letra para mantener la condición para la alta competencia. "La comunicación con mi entrenador es diaria. Me pregunta cómo me siento y si está bien la carga de trabajo".



¿Es normal ver a alguien en el patio o sobre la calle levantando un tubo de PVC como si fuera una pértiga? No pero Michelle Velasco confirma que hasta el momento "los vecinos no se han quejado".