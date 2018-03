Migración aumenta el plazo para que extranjeros de primera división legalicen su situación

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) otorgó un plazo de 15 días más, añadidos al mes que ya había concedido, para que los equipos de la primera división puedan normalizar el trámite migratorio de sus jugadores foráneos.

El anuncio se hizo oficial después de una reunión que se efectuó esta tarde entre representantes de los equipos de la liga mayor con Héctor Antonio Rodríguez, director de la DGME.





Director @migracion_sv reunido con autoridades de la #LigaPepsi analizando acuerdos sobre estatus migratorio para jugadores extranjero. pic.twitter.com/DMlgNbkkTp — Primera Fútbol ES (@primerafutboles) 18 de enero de 2017

Según Pedro Fausto Arieta, presidente de la primera división, también la DGME habilitará una ventanilla exclusiva para que los equipos hagan el trámite además de una asesoría a los gerentes de los 12 equipos. “Aquí ha habido una flexibilidad y buena voluntad del director de Migración y Extranjería, y un compromiso de todos los equipos de cumplir con todos los requisitos. Consideramos que el plazo es suficiente”, explicó Arieta.El articulo 6 de la Ley de Migración establece que ningún extranjero podrá ser contratado mientras no se compruebe su permanencia legal en el país y obtenga las autorizaciones correspondientes de trabajo. “Hemos discutido el tema de la regularización de los jugadores extranjeros. Nosotros advertimos que íbamos a tomar medidas si los jugadores no regularizaban su situación y hemos tomado acuerdos que van a facilitar el trámite”, expresó.La Dirección General de Migración y Extranjería advirtió la semana pasada que los equipos incumplían la Ley al no solicitar el trámite de residencia y el permiso de trabajo, que tiene un costo de $131.29.La DGME también señaló que en años anteriores la tendencia de los extranjeros era pagar la multa de $114.29 cuando salían del país y $50 a los equipos.Rodríguez mencionó que en los próximos días también intentarán reunirse con la segunda división profesional y con algunas federaciones, como la de béisbol, para establecer la misma dinámica. "Estamos en pro del deporte y del fútbol nacional, por lo tanto no queremos afectar el espectáculo ni a los clubes”, recalcó Rodríguez.