Miguel “Chalatío” Lemus: Baja en Chalatenango tras sufrir accidente

Miguel Ochoa Lemus, capitán del AD Chalatenango, sufrió el pasado lunes por la tarde un accidente automovilístico en su camioneta color rojo cuando se dirigía hacia el entreno del equipo en el estadio “Gregorio Martínez” en la ciudad de Chalatenango. El jugador se encuentra estable y fuera de peligro y ahora espera recuperarse para poder incorporarse a los entrenos de su club lo más pronto posible.

El percance de Ochoa Lemus sucedió sobre la carretera que conduce de San Salvador hacia la cabecera departamental de Chalatenango (km. 61) entre las 2 y 2:10 de la tarde del pasado lunes 14 de este mes cuando el volante ofensivo del equipo blanquivioleta se conducía solo hacia el entreno norteño tras superar una lesión que sufrió la fecha anterior en Santa Rosa de Lima ante Municipal Limeño por la fecha 13 del Apertura 2019.

“Hace un par de días tuve un grave accidente automovilístico donde estuve a punto de perder la vida pero por milagro de Dios me salvé, estoy bien, esperando que sigan revisando mi expediente en el hospital donde estuve ingresado y creo que me perderé no sé cuántos partidos de la liga”, aseguró Ochoa Lemus vía telefónica a Deportes LPG.

El capitán del equipo morado dijo sentirse agradecido con Dios y con las personas que lo auxiliaron a la hora del accidente, lo que permitió que fuera conducido con prontitud hacia un hospital privado de la zona.

“Volqué con mi carro tres veces de costado y por milagro de Dios estoy vivo, pasé momentos difíciles pero estoy ya fuera de peligro, iba para el entreno por la zona del cuartel, (adelante del sector del desvío de Amayo), la lluvia estaba cayendo fuerte, la carretera estaba lisa y había una poza con agua que no me percaté y cuando la pasé el carro perdió el control, choqué contra un muro y el carro se volteó a un costado para dar unas tres vueltas , el carro quedó destruido pero por la gracia de Dios estoy vivo”, aseguró el jugador.

Sobre su accidente, Miguel Ochoa admitió que “gracias a Dios iba solo al entreno, no iba mi familia, un compañero (Alexis Ardón) iba atrás de mí, se fijó en todo y me llevó al hospital, mi familia me ayudó para costear los gastos de hospitalización, sufrí golpes fuertes, la rodilla y otros golpes en la cabeza y la espalda la cual siento un gran dolor, voy al entreno a entregar un documento, no me han dado incapacidad ya que el doctor que me ingresó no encontró golpes internos, pero ya que la anestesia ha disminuido y los mareos han cesado ha comenzado el dolor en la espalda, la cabeza y el pecho, por lo que no sé cuándo retornaré a los entrenamientos y a la liga”, acotó.