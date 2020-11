Miguel Lemus: "Nuestro objetivo es clasificar"

El Chalatenango tuvo un buen inicio de campeonato pero a medida que pasaron las jornadas se fue desinflando. Miguel Lemus, capitán alacrán, reconoce que esta primera parte les tomó como un camino a cuestas pero les ha dejado buenas enseñanzas sobre lo que deben de mejorar.

Este domingo enfrentan al FAS en la primera fecha del grupo B de la hexagonal en la segunda fase del Apertura 2020 en donde está en juego los boletos a cuartos de final. Por ello, reconoce que es importante hacer hincapié en los errores para corregirlos.

"No tuvimos los resultados que queríamos pero lo más importante es que de a poco vamos agarrando la condición física, que era lo primordial. Esta fase que viene será importante porque queremos clasificar y desde el primer partido tenemos que sumar", dijo Lemus.

El equipo norteño enfrentó al Alianza, Atlético Marte y Santa Tecla en la anterior etapa y finalizaron en la segunda posición con seis puntos. Para esta temporada, el equipo se reforzó con elementos como José "Puma" Peña, Óscar Arroyo, entre otros, los cuales dan ese aporte de juventud y experiencia.

" Los equipos del profe Ramón se caracterizan por posesión de balón, somos un equipo joven con fichajes de jugadores de buen toque. Hemos tenido en esta primera fase mucha llegada pero no hemos concretado, esto nos ha dificultado en los últimos partidos. Ahora se viene una fase importante en donde tenemos que estar cien por ciento efectivos para sacar los resultados", agregó "Chalatillo".

En este torneo, Lemus ha tenido que dejar la banda izquierda para incorporarse a la medular en labores de creación de juego. El mismo "Chalatillo" reconoce que fue una buena experiencia pero lo suyo es la banda. Por ello, con la llegada del costarricense, Sergio Córdoba, Lemus volverá a su posición natural y el tico se encargará de la creación.

"Agradezco al profe por darme la confianza. Lastimosamente no tenemos muchos jugadores en esa posición y ahora ya vino el costarricense que es buen jugador y nos va ayudar. Me he sentido cómodo pero me veo mejor por la banda izquierda en donde hago bastantes llegadas", expuso.

El próximo encuentro es ante los tigrillos y Lemus expresó que "es un partido difícil, el FAS es un equipo grande, uno se motiva al enfrentarlo. Tenemos un buen grupo y tenemos que sacar un buen resultado. En defensa hay que mejorar porque nos meten muchos goles y también saber definir. Nuestro objetivo es clasificar".