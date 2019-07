Miguel Lemus asume el papel de líder

Segundo torneo al hilo para Miguel "Chalate" Lemus en las filas de Chalatenango, tras su retorno en el Clausura 2019. Luego de la salida de muchos elementos que jugaron en el cuadro morado en el certmane anterior, el lateral izquierdo pone buena cara a la función de líder dentro del terreno de juego.

"El técnico (Juan Ramón Sánchez) me ha pedido que haga ese trabajo de líder. Gracias a Dios ya tengo varios equipos en los que he jugado (FAS, Águila y Firpo) y primero Dios, lo pueda demostrar con esta juventud", apuntó Lemus.



Por otra parte, Lemus decidió quedarse en las filas norteñas para cumplir su último torneo de contrato. ''Acepté el reto. El profesor Juan Ramón Sánchez me pidió que me quedara y esperamos que valga la pena. Cuando termine el contrato con el equipo, quedará esperar ofertas", subrayó Lemus.



Por otra parte, Lemus puso en el tapete objetivo principal para los Duros del Norte, de cara al torneo que iniciará el 27 de este mes.

"Ha venido un buen cuerpo técnico. Esperamos que en este torneo nos vaya bien. Esperamos clasificar entre los seis y llegar a una semifinal", dijo "Chalate" en plática con EL GRÁFICO.