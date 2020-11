Mike Tyson, el rostro más temible del boxeo, a exhibición

Quince años después de su último combate como profesional, Iron Mike está de regreso en una pelea de exhibición contra Roy Jones Junior que se celebrará este día en el Staples Center de Los Ángeles.

El 11 de julio de 2005, Tyson, envuelto en problemas de deudas y muy alejado de aquella figura que dominó el boxeo en los 90, perdió su última pelea profesional ante un desconocido Kevin McBride, y ahora, después de pasar por múltiples problemas, y probar múltiples formas de hacer dinero, vuelve, regresa y levanta la misma expectativa de sus años de gloria.

Eduardo Lamazón, exsecretario general del Consejo Mundial de Boxeo y ahora analista en TV Azteca habla sobre el que fue el fenómeno Mike Tyson y lo que se espera de su regreso a los cuadriláteros.

“Exhibición no es boxeo, es teatralizar el boxeo. Pero para subirse al ring con Mike Tyson hay que saber lo que anida en el alma de un animal como lo es Tyson, y el que lo hace expone algo más que ponerse a jugar, va estar en dificultades, porque Tyson es un salvaje por naturaleza”.

Tyson es un ser que vivió la historia mítica del boxeo, un ser pobre que gracias a los golpes llegó a hacer dinero, pero su mismo origen y su inesperada riqueza, al final fue su peor enemigo… Más que aquellos a los que enfrentó en el ring en 56 combates.

“Mike Tyson nació en la indigencia y pasó por las carencias imaginables; de ahí se convirtió en boxeador y de ahí en adelante es donde nos interesa. Tyson poco se tardó en comprender que seducía a las masas. Esta popularidad de Tyson es solo comparable a lo que paso en el siglo XX con Jack Dempsey y Muhammad Ali Ha habido 100 campeones del mundo de peso completo, pero Tyson es el que sigue moviendo a las masas”.

¿A quién se va a enfrentar? El valiente que se subirá al ring con Tyson es Roy Jones Junior, de 51 años, que ha reinado en distintas categorías, y ha ejercido distintas profesiones. “Roy Jones es mejor boxeador que Tyson, pero le pasa lo contrario, no lo conoce nadie, a pesar de tener una carrera larguísima, nació sin ángel; Tyson es el que convoca y Roy Jones lo puede poner a trabajar, eso sí. La gente se pregunta si Tyson desencadenará su furia, y puede ser. Esto es más espectáculo que boxeo. Hace 15 años peleó por última vez, perdió ante dos desconocidos. No se puede esperar que a los 52 años veamos lo mismo”, pero con Tyson todo puede pasar.

Alí, Dempsey, Joe Louis, Rocky Marciano, George Foreman, Joe Fraizer, grandes campeones de peso completo que hicieron historia, ¿dónde entra Mike Tyson entre ellos? Lamazón está seguro que está en el top 10 de la historia.

“Como campeón estará cerca de los 10 primeros, al final de la lista, ha sido un gran boxeador, pero ha habido mucho. Estar en el 10 no es nada humillante, sino todo lo contrario”.



Muchos lo catalogan como un pegador, como un peleador callejero, pero, a los ojos expertos de Eduardo Lamazón, Tyson fue mucho más: “No nos equivoquemos, Tyson tenía su técnica. Cuando peleo con Tony Tucker, quien le lleva 17 centímetros y subió a dar una clase de lo que es pelear un chaparro contra un alto. No hay exageración de compararlo con el que sea. Un golpe de Tyson noqueaba a cualquiera”.

El ahora analista no lo niega, él mismo fue seducido por el boxeador. “Yo me volví loco con Tyson. Antes de que entrara a la cárcel dije que podía pelear con dos en una noche, nadie lo prohibía, sólo faltaba que lo autorizara alguna comisión. Tyson fue deslumbrante. Me apresuré al decir que era el mejor de todos los tiempos, me apresuré porque tuvo mucha carrera por delante y no la aprovechó”.

Fueron 50 victorias y 6 derrotas las que tuvo Mike Tyson en su carrera profesional, entre esas seis derrotas hubo dos que paralizaron al mundo. Contra James Douglas, cayó por primera vez y después fue descalificado por morder la oreja a su gran rival, Evander Holyfield.

“Lo de Buster Douglas (1990) es una muestra de que no siempre gana el favorito en el boxeo, de vez en cuando eso le hace bien al pugilismo. Eso pasó en Tokio, Tyson no se preparó, estaba en su momento de jolgorio, dedicado a la pachanga por lo generosa que había sido la vida con él”. En ese combate el réferi mexicano Octavio Meyrán, fue señalado por los promotores por no “contarle” de manera correcta al campeón, que ya estaba derrotado.

Y vino la mordida en la oreja a Holyfield. “La mordida (1997) fue inaceptable; que un deportista mutile a su contrincante es inadmisible. Yo dije que le deberían quitar la licencia de por vida, pero Holyfield quería la revancha pensando en su bolsillo. Al final no pasa de ser más que una travesura comparando con lo que pasa con la vida de los hombres. La gente lo siguió considerando un ídolo del deporte”.

Mike Tyson regresa. Años después, muchos años alejado de su gloria. Con el rostro tatuado, proyectando el mismo miedo que en aquellos años de grandeza: “Tyson es el rostro más temible del boxeo. Nadie quisiera encontrarse con él en un callejón oscuro. Ahora, después de su carrera se dedicó a contar su vida en teatros, a cultivar marihuana en California, en una industria que quiere proyectar en estos nuevos tiempos… Mike Tyson es un exitoso por naturaleza, que nació en la alcantarilla y tocó el cielo, a su manera, en una vida llena de vicisitudes; conoció hasta la cárcel (acusado de violación y por problemas con drogas), pero es uno de los hombres más famosos del mundo a pesar de que se retiró hace quince años”.