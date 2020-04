Milovan Djoric: "Más o menos me gustaba el apodo de coronel"

"Corro diez kilómetros todos los días, para mí es fácil". Esa es la primera frase que atenaza Milovan Djoric, desde su casa de montaña, en Bioska, Serbia, a 1,000 metros de altura sobre el nivel del mar. "Ya han pasado muchos años (23) desde que estuve en en El Salvador por última vez", prosigue el timonel serbio, que estuvo al frente de la selección mayor en la hexagonal eliminatoria a Francia 1998, esa que ha sido una de las que empeñó sueños de aficionados cuscatlecos.

"¿Cómo está ahora San Miguel? ¿Se desarrolló, se edificó? He oído que ahora tiene una carretera muy buena. Me gusta, porque yo soy más de climas calientes", pregunta Milovan. San Miguel es la sede de Águila, equipo que dirigió en 1996, cuando tuvo a su cargo a Amaya del Cid, Roberto Martínez, Raúl García, Jorge "Bomba" Villar y otros.

El teléfono le suena y el estratega atiende. En Serbia, uno de los países de la ex Yugoslavia huele a primavera. "Ahora estamos a 25 grados y viene un bonito tiempo", dice su voz grave. Pero ahora Djoric guarda cuarentena ante la crisis sanitaria por coronavirus en una de sus casas. Es en la que está en montaña, porque también tiene otra cerca de la frontera entre Serbia y Bulgaria.

"Vivo ahora en una casa bonita, en una las mejores montañas de Europa. Acá en montaña no tienes problemas", dice el timonel, quien también dice que tiene otra vivienda en Belgrado, capital serbia.

A las puertas de las fiestas de pascua, no puede salir de casa, porque por sus 75 años cumplidos, el gobierno lo ha puesto en el segmento de la población de mayor riesgo a contraer el virus, que tiene ya la categoría de pandemia. Pero aún con la crisis sanitaria en escenario, Milovan se rehusa a dejar de hacer ejercicios. Los diez kilómetros están siempre en agenda del timonel, que estuvo a dos fechas FIFA de poner a la selección nacional mayor en el Mundial de Francia 1998.

La plática inició. Milovan, quien ahora es presidente de un equipo originario de su ciudad, Uzice. Tiene todo el tiempo para hablar de sus dos pasos por selección mayor 1988-1989 y 1996- 1997. Hay un reguero de recuerdos que ahora trata con o sin intención de ordenar en sus archivos.

De uno en uno va ordenando los juegos de la hexagonal a Francia 98. El que no le pasa, el que no termina de entender cómo lo perdió es el de Jamaica en Kingston (1-0) y el empate sin goles ante Canadá en el arranque de la competencia. Cree que en casa de los de los canadienses debió ganar.

Luego califica de justo el empate de 1-1 ante Estados Unidos en el Cuscatlán, no así la caída por 0-1 en casa, contra México. Todavía le manda uno que otro mensaje al árbitro de ese juego, el argentino Hugo Cordero, que según Djoric no le pitó un penalti claro, en una falta dentro del área a Elías Montes.

"Luego, sobre el final, Estados Unidos nos lleva a Boston, la nieve, pero no es excusa. Hemos tenido una buena preparación, pero no hemos tenido ningún amistoso antes de esa hexagonal. Dios no quiso que fuéramos al Mundial", dijo el estratega europeo, mientras pregunta si con su nivel de español alcanza para darse a entender. Lleva algún tiempo sin practicar ese idioma, confiesa.

Estricto

Cuando la plática ya está en el nivel de confianza suficiente, Milovan reconoce que fue un entrenador estricto al frente de la selección de El Salvador, a tal grado de que se llegó a ganar el mote de coronel. No se borra en su memoria el trabajo de línea por línea con sus jugadores, en el inicio de cada mañana.

"Era de carácter muy fuerte con mis jugadores. En Serbia y Yugoslavia fui conocido por esa disciplina fuerte. Fui entrenador de muchos equipos en Yugoslavia. Cuando un equipo no tiene disciplina no puede ganar a nadie. Más o menos me gustaba el apodo de coronel", externó el exseleccionador, mientras recuerda a varios de sus pupilos de la época en el equipo nacional cuscatleco.

A propósito de la disciplina, Milovan dijo que fue un eje que le ayudó a conseguir puntos. "Por ejemplo, Costa Rica de la hexagonal de 1997 era mejor equipo que nosotros. Tenía mejores jugadores que nosotros. Pero le ganamos 2-1 en el Cuscatlán, por una gran disciplina en terreno. Todos los partidos los jugamos con mucha disciplina", dijo Djoric.

Por otra parte, el serbio confesó, 23 años después de la hexagonal a Francia 98, que hubo jugadores de esa selección que no estuvieron a la altura para enfrentar juegos contra México, Estados Unidos y Jamaica, que fueron los tres clasificados a esa Copa del Mundo.

"Yo quería nacionalizar a un jugador que estaba en Bélgica, que era mucho mejor que Vladan Vicevic (zaguero serbio nacionalizado). Le ofrecí de mi dinero para que se nacionalizara, pero no quiso. Si él venía a la selección, seguro íbamos al Mundial del 98. Jugadores como doctor (Iraheta) Sanabria, zaguero, no habían estado a la altura de esos partidos ", aclaró el estratega serbio en charla con este medio.