Milton Meléndez : "En algún momento vamos a perder, no somos invencibles"

Alianza perdió su invicto de 13 partidos sin conocer la derrota ante un Jocoro que pese a finalizar último en la etapa regional, golpeó a los capitalinos en la primera fecha de la hexagonal.

"Casi no hubo ocasiones de gol, fue un partido más de media cancha, donde tuvimos un descuido nosotros y perdemos el partido", explicó Meléndez.

El ex jugador de los albos comentó que el estado del terreno de juego del complejo de Tierra de Fuego hace difícil elaborar un fútbol vistoso, no solo para Alianza, si no también para el resto de los equipos de la Primera División.

"Sabemos que todos los equipos, no solo nosotros tenemos problema en este tipo de terreno, es pequeña la cancha y no se presta para el buen fútbol. Es más un partido de lucha libre que de goles y juego. Eso también complica mucho a los árbitros", dijo Milton.

Sobre el final del encuentro, Mitlon Meléndez también comentó la actuación de la cuarteta arbitral comandada por Héctor Joevany Salazar, quienes según el técnico albo "celebraron" la derrota de Alianza.

"Es lamentable lo que sucedió hoy. Está bien que perdamos, en algún momento vamos a perder, no somos invencibles pero a uno no le gusta que hasta los mismos árbitros celebren porque perdemos. El línea uno burlándose de nuestros jugadores porque vamos perdiendo, eso hace sacar de quicio a nuestros jugadores. Está bien, perdimos pero no pueden suceder estas cosas", comunicó el estratega.

Hay que mencionar que el extremo derecho, Oscar Cerén salió como titular para el encuentro de hoy, sin embargo, el seleccionado nacional tuvo que abandonar el partido sobre minuto 32', sin embargo, el cuerpo técnico de la escuadra blanca no se preocupa por la situación.

"Oscar tuvo que dejar el partido en el primer tiempo, tuvo un medio susto c9n la entrada que le hicieron ahí pero creo que no tiene lesión", detalló el profesor.