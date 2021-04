Milton Meléndez: “Alianza siempre tiene que estar en los primeros lugares”

Alianza derrotó a Once Deportivo por la fecha 5 de la segunda fase y es nuevo líder del grupo A.

Los albos se sobrepusieron a la mantenencia del balón del rival y fueron más eficaces a la hora de pegar en el marcador.

Con esta victoria, Alianza llega a los 9 puntos y suma su tercer triunfo al hilo luego de dos derrotas en las primeras fechas ante Jocoro y FAS.

"En la derrota con Jocoro y FAS nosotros regalamos los partidos y eso lo hablé con el equipo, nosotros tenemos que estar peleando en lo más alto de la tabla", dijo Tigana.

Once Deportivo se presentaba como una dura prueba para los albos ya que el cuadro aurinegro venía en calidad de invicto, líder del grupo y como la mejor defensa del campeonato. Para el técnico albo, el tema del invicto fue algo que no se percataron al inicio del encuentro.

"No tenía idea que este equipo estaba invicto. Hasta después del medio tiempo nos dimos cuenta que venían invicto, pero no nos interesó", explicó el profesor.

A pesar de la victoria de 3 a 1, el técnico capitalino no se mostró conforme con el accionar del equipo en la primera parte y es algo que quieren corregir para el resto de los encuentros.

"Fue un partido muy pasivo de nosotros en el primer tiempo. El mejor jugador de nosotros en el medio campo no estaba al 100%. Marvin venía con una molestia. Le cedimos mucho terreno a Once Deportivo que pudo tener la pelota pero no pudo anotar", comunicó Milton.