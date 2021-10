Milton Meléndez: "En tres minutos nos hacen los dos goles, tenemos que corregir eso"

A Milton Meléndez, entrenador del Alianza, no le gustó que el equipo recibiera tres goles en los últimos tres minutos del juego ante el Once Deportivo.

Aunque consideró como positiva la victoria de su equipo por 2-3 en el Arturo Simeón Magaña, Meléndez mencionó que no le gustó el cierre del juego.

"Me gustó más este partido (que el hecho en la primera vuelta), no así los últimos minutos donde nos hacen los dos goles. Teníamos para hacer el cuarto gol y en esa bajada nos hacen el gol, en tres minutos nos hacen los dos goles, tenemos que corregir eso porque no podemos confiarnos mientras el árbitro no haya pitado el fin de los 90 minutos, no podemos dar por terminado el juego", comentó.

El estratega comentó que trabajaron entre semana para corregir lo hecho ante Firpo, duelo en el que cayeron de visita.

"Estos errores que se comenten en el juego son los que se corrigen en la semana y creo que la derrota con Firpo nos vino a servir para poner los pies en la tierra para ver que a nosotros también nos pueden vencer, en la semana corregimos lo que venía pasando. Acá demostraron otra cosa, me gustó más el segundo tiempo a pesar de que ellos tuvieron dos goles", señaló.

"Tigana" confirmó las bajas de Narciso Orellana y Marvin Monterroza para el duelo ante FAS, y agregó que en el caso de Stywar Mena es posible que llegué a disputar ese partido.

"Vamos con dos bajas seguras, Marvin Monterroza recibió su quinta tarjeta amarilla y lo de Narciso Orellana que tiene una fractura de clavícula, va a pasar mucho tiempo afuera, esperemos que se recupere pronto. Lo de Stywar Mena no es para alarmarse, él sí podría estar el martes", indicó.

Al ser preguntado sobre la racha de partidos sin ganar en el estadio Óscar Quiteño que tiene Alianza, el entrenador dijo que "eso no le importa", que su equipo saldrá a aumentar su ventaja en la tabla en el duelo ante FAS.

"A mi no me importa que el equipo no pueda ganar allí (en el Quiteño), ya lo he dicho, que de esa década que dicen tal vez tenemos un cuarto de década de no ganar allí porque la mayoría de juegos los hemos hecho en el Cuscatlán, casi no hemos jugado allí, pero no m interesa, nosotros vamos a llegar no con miras a eso, nosotros vamos a sacar el resultado que nos pueda asegurar el primerísimo lugar sacándolo nueve puntos de ventaja", concluyó.