Milton Meléndez: "No son excusas pero es un tema importante"

Milton Meléndez valoró como positivo la victoria del Alianza ante los jaguares del Metapán pero remarcó en el tema de las ausencias de jugadores que fueron cedidos a selección nacional para la octagonal y las lesiones.

El estratega nacional también comentó sobre la incorporación al once titular de empiezas no habituales como el caso del reservistas Harold Osorio, quien tuvo sus primeros minutos en este Apertura luego de haber debutado el torneo pasado en un encuentro ante Águila.



"Ustedes no saben pero en las primeras fechas tuvimos jugadores lesionados que jugaron en Platense y Chalatenango aparte de las bajas que ya arrastrábamos. No son excusas pero es un tema importante", dijo Meléndez.



"Harold ya había debutado ante Águila y ha estado trabajando con nosotros estas últimas semanas y lo vamos a tomar en cuenta al igual que otros reservistas. Hay que recordar que en Septiembre vamos a tener partidos de Concacaf y los seleccionados pueden venir con carga física luego de la fecha FIFA", comunico Tigana.



Por su parte, el mediocampista Isaac Portillo tuvo sus primeros minutos en el torneo luego de pasar casi un mes lesionado. El contención de los albos comentó sobre el aporte de sus compañeros reservistas.



"Al jugador se le da la confianza y hay que demostrarle que si se puede y le va llegar la oportunidad. Así fue el caso de hoy y felicitarlo (Harold) y que los otros chicos de reserva sigan y no desistan", opinó el 'clavito'.



Sobre la lesión que arrastra, el jugador nacional comentó lo siguiente "Aún tengo un poco de dolor pero por la emergencia tuve que hacer un tratamiento y me sentí muy bien".