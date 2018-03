Mira el anuncio censurado en el Super Bowl por criticar a Trump y su muro

Lee también

Un impactante anuncio de la empresa de construcción 84 Lumber, que hace referencia a la migración y al muro que el presidente Donald Trump busca construir entre Estados Unidos y México, fue censurado parcialmente durante la emisión del Super Bowl, anoche.El clip recoge la travesía de una madre y su hija hasta llegar a la frontera. "The New York Times" informó que la cadena FOX pidió a la compañía que retirara las escenas en las que ambas se topan con el muro, por considerar que es contenido "demasiado controversial para televisión”.Del anuncio solamente fue presentada la primera parte, que tiene una duración de un minuto y 30 segundos, y que también está publicada en Youtube bajo el título "The Journey Begins". Sin embargo, durante los últimos segundos hace una invitación a ver la continuación en la página web de la empresa Al ingresar al sitio, en la parte superior se lee el mensaje "contenido demasiado controversial para TV". El clip que ahí se encuentra dura 3:15 minutos más y también está publicado en Youtube con el título "Complete The Journey". El video completo, "The entire Journey", dura 5:44 minutos.Te los dejamos a continuación: