Mira los mejores memes del show de medio tiempo con Lady Gaga

Imágenes del show de Lady Gaga en el Super Bowl. Fotos: AP. pic.twitter.com/XyrbkQsv2T — LPGFama+ (@LPGFama) 6 de febrero de 2017

Ahí está completito el espectáculo de medio tiempo de #LadyGaga https://t.co/2uHpO5zAYN — Refrigerador NFL (@RefrigeradorNFL) 6 de febrero de 2017

La camaleónica Lady Gaga brindó este domingo un show impecable en el medio tiempo del Super Bowl de fútbol americano entre los Atlanta Falcons y los New England Patriots en la ciudad de Houston, en el que hizo un repaso de algunos de sus mayores hits como "Born This Way", "Just Dance" y "Telephone".La cantante hizo su aparición suspendida sobre el escenario del NRG Stadium, hacia el cual fue descendiendo lentamente sostenida por un arnés mientras sonaba uno de sus primeros éxitos, "Poker Face".El arnés dejó volar la creatividad de las redes sociales.La artista, famosa por sus extravagantes atuendos, lucía relativamente sobria enfundada en una malla plateada con hombreras y botas altas del mismo tono.Una vez sobre el escenario, Lady Gaga cantó y bailó acompañada de varios bailarines. Hacia el final del show se sentó al piano y tras exclamar emocionada "Hola mamá, hola papá" tocó "Million Reasons", una balada de su último álbum "Joanne", mientras sus seguidores sostenían antorchas luminosas.Para cerrar el show, Lady Gaga eligió un tema más bailable, "Bad Romance", que cantó enfundada en un top blanco con hombreras que asemejaban alas. "¡Super Bowl 51!", exclamó finalmente y saltó del escenario.Vea el show completo:Aunque algunos no estuvieron del todo satisfechos.Con los divertidísimos memes a un lado, la estrella dio un show de infarto.