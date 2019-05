Misael Alfaro no continuará en el Chalatenango el próximo torneo

Casi tres meses de salario debe la dirigencia de Chalatenango al plantel norteño. Esa y otras calamidades llevaron al timonel norteño, Misael Alfaro, a sacar a luz algunas precariedades de ese plantel.

Y es lo que llevará a Alfaro a terminar su vínculo con los Duros del Norte, luego de que esa representación termine su participación en este torneo. El estratega dijo que no queda convidado a seguir en las filas de ese equipo para futuros certámenes.

"Es difícil venir a jugar con tres meses de deuda. Aplausos para los jugadores por este sacrificio de estar todo el torneo soportando deudas. En esto del fútbol hay ser honestos. Cuando en un equipo de fútbol no se puede hay que entregarlo, pero ya queda en manos del presidente. Nosotros estamos haciendo el desgaste futbolístico. La moral, a veces, nos pasa factura", confesó Alfaro.

"Jugamos contra un Limeño que está pagado al día, que viene un día antes a un hotel a descansar. Nosotros nos viajamos el domingo a mediodía a descansar en el suelo. Ese es nuestro equipo ", agregó.

Aunque parece tarea complicada, Alfaro dijo que desde este jueves va a trabajar por la remontada. "La fe no la perdemos. Vamos a ir a luchar. Después del abono cortito no hubo para más. Estar tocando este tema es desgastante. Los malos de la película somos nosotros por estar cobrando lo que nos deben. Al venir a este estadio todos los días incurrimos en gastos. A nuestra familia solo le llevamos ropa sucia, pero dinero no llevamos", añadió el estratega del equipo norteño.

Por ahora, Alfaro confía en terminar de manera digna este capítulo con Chalatenango. Dijo que ha continuado, porque el grupo de jugadores así lo ha pedido.

"Esperamos terminar bien, porque no le hemos hecho daño a nadie. Venimos a trabajar. Nosotros vamos para afuera ya. Solo nos queda un partido más o sí Dios lo permite, un juego más. Yo ya vi muchas cosas negativas acá y no me dan lo necesario, cosas que uno, como entrenador, espera tenerlas. No tuve el apoyo económico. Más adelante les voy a enseñar una foto de cómo se descansa. Es duro que tus jugadores descansen en el suelo cuando vamos a jugar a Jocoro, San Miguel, Santa Rosa de Lima. Es duro ver jugadores que vomitan en el campo, porque no han comido", reclamó Alfaro.