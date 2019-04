Misael Alfaro revela que el Chalatenango nunca dejó de entrenar

El partido entre el Chalatenango y Audaz terminó sin goles en el estadio el Jiboa, en el partido correspondiente a la jornada 15 del Clausura 2019.



El más beneficiado fue el equipo norteño, que sumó un punto de visita y alcanzó las 20 unidades, para ser quintos.

El técnico del cuadro chalateco, Misael Alfaro, calificó el empate sin goles como positivo, sin embargo, el estratega nacional lamentó la falta de efectividad que padeció su plantel la tarde del domingo en el estadio Jiboa.

"Yo creo que es motivante, vamos sumando, estamos en el pelotón y esperamos no salir y seguir haciendo las cosas bien. Tuvimos dos o tres claritas, pero la pelota no quiso entrar, vamos a seguir con la misma forma de trabajo, con la misma idea y esperar obtener ese disparo directo que nos haga sentir más tranquilos y ganar los partidos", dijo Misael.

NO PARARON DE ENTRENAR

El técnico morado reveló que nunca dejaron de entrenar durante la semana que se declararon en huelga debido a la deuda de dos meses que tenían los directivos con el plantel, de la cual ya se pagó un mes.

"No paramos, solo eso puedo decir, siempre hay un plan A y un plan B. Si no, ahora hubieramos venido y el equipo no hubiera entregado todo", declaró.

Además, Misael no echó culpas a su ofensiva por la falta de gol ante Audaz y elogió a sus pupilos Boris Morales y Cristian Gil.

"Grandes, esos cipotes son fuertes, bien en el juego aéreo, esos muchachos las pelean, luchan, chocan contra ellos, son buenos cuando se juntan y esto los motiva a ellos", concluyó.