Misael Alfaro será el nuevo entrenador del Limeño

La dirigencia del Limeño confirmó la tarde de este domingo, tras la eliminación en la serie de liguilla ante Santa Tecla, que el nuevo técnico del equipo será el nacional Misael Alfaro.

"Es un hecho, nuestro próximo director técnico será el profesor Álvaro Misael Alfaro, he platicado ya con él, me he reunido con él y puedo adelantar que lo será para lo que resta de la temporada (Clausura 2020)" aseguró Samuel Gálvez, miembro de la directiva santarroseña.

Gálvez dijo que "se ha platicado con los jugadores para anunciarles del futuro del equipo, los hemos felicitado por su esfuerzo y a la vez decirles que la pretemporada posiblemente arranque el próximo 27 de este mes bajo la batuta del profesor Alfaro", señaló Gálvez.

Sobre las condiciones del contrato del extécnico del AD Chalatenango, Gálvez adelantó que "el profesor Alfaro llegará con su propio cuerpo técnico, auxiliar y preparador físico, siento que es entendible que desee trabajar con su gente y le hemos apoyado en ello".

"Puedo decir que el profesor Alfaro los conoce (a los jugadores), ha trabajado con algunos de ellos y creo que no habrá problema en que él conforme al nuevo plantel, que creo no cambiará en mucho con el actual", añadió el dirigente de los mantequeros.

CAMBIOS INTERNOS

El futuro entrenador de los cucheros, Misael Alfaro, habló con Deportes Grupo LPG y comentó que el club lo contacto desde que estaba en Inglaterra, de vacaciones. Finalmente quedaron en que ambas partes se reunirían cuando él regresara al país. Alfaro afirmó que aceptó el reto y se reunirá este lunes por la mañana con los dirigentes.

Asimismo, el timonel nacional adelantó que Rafael Tobar será su asistente, como lo fue en Chalatenango, y más adelante dará a conocer a su preparador físico.

Sobre cambios en el plantel, esta redacción conoció que Alfaro quiere la continuidad de Clayvin Zúniga, delantero estandarte del equipo, de nacionalidad hondureña, mientras que el resto de posibles altas y bajas se definirá en las próximas horas.

El exportero y hoy entrenador dijo estar "emocionado", y le agradó el trabajo que hizo su antecesor William Renderos. También comentó que conoce a varios de los jugadores a los que dirigirá.

Misael Alfaro dirigió anteriormente al Firpo, al Audaz de Apastepeque y más recientemente al Chalatenango. También fue parte de cuerpo técnico en Isidro Metapán.