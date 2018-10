Misael Alfaro será el nuevo técnico del Chalatenango

El presidente del Chalatenango, Rigoberto Mejía, aseguró que Misael Alfaro es el nuevo entrenador del Chalatenango y que su asistente será Rafael Tovar Lemus.

De acuerdo con el dirigente, el preparador de porteros será Fidel Mondragón.

Alfaro llegará al país desde este miércoles y estará en el equipo hasta el final de este certamen.

"Traemos a Misael con la mentalidad de meternos entre los ocho clasificados a cuartos de final", dijo el dirigente norteño.

Pese al anuncio, Chalatenango aún no ha finiquitado al timonel argentino Ángel Piazzi. Por lo tanto tendrá que cumplir con ese requisito para poder inscribir a Alfaro.

"Cité a Piazzi para hoy a las 8:00 de la mañana y no vino. Mañana espero que venga para que lleguemos a un acuerdo. Si no viene, qué puedo arreglar con él. Esto es cuestión de ambas partes. Lo separamos por un montón de causas que ahora me las reservo", apuntó Menjívar en plática con EL GRÁFICO.

Por ahora Chalatenango ya disputó uno de los dos juegos que puede disputar sin técnico principal. Fue el del domingo anterior cuando venció al Sonsonate por 1-4. Luego de cumplido su segundo choque sin timonel, si no ha inscrito a un nuevo, no tendrá derecho a programación para los siguientes compromisos.

