Misael Alfaro, tras la derrota: "Fue un baño de humildad"

Para Misael Alfaro, entrenador del AD Chalatenango, la derrota ante el Jocoro 1-2 del pasado sábado, primera en condición de local en el Clausura 2019, fue producto de la falta de definición de sus hombres en ofensiva, pero no hace dramas porque confía en que pronto se recuperarán.

Esto dijo luego del análisis del tropiezo ante los fogoneros.

El Jocoro sacó provecho al concretar las opciones de gol que generó y se llevó el triunfo...

Lamentando el resultado, pero todos vieron el despliegue físico y futbolístico que hicimos, lastimosamente no tuvimos la puntería (para anotar). Tuvimos ocasiones, pero esto es un baño de humildad que nos vienen a dar, es importante recibirlo porque teníamos tres fechas ganadas acá (de local, en el Gregorio Martínez), nos anotaron dos goles y perdimos el invicto en nuestra casa, pero lo más importante es tener cabeza fría y tratar de trabajar para el siguiente partido ante el Firpo.

Me siento triste por el resultado porque en casa uno siempre quiere ganar. Más ante la afición, porque ellos comienzan a creer, pero a veces te vas a encontrar estos resultados y te pasarán factura. Felicitamos al Jocoro que hizo buen fútbol.

¿Se vieron sobrados o menospreciaron al rival?

No. Hablar de menospreciar al rival no cabe en lo futbolístico porque si viste, tuvimos opciones de gol. Si lo hubiéramos menospreciado es que hubiéramos jugado displecentes y que el equipo nos hubiera metido un 3-0, pero metimos un gol y tuvimos opciones para anotar más. No puedo comenzar a señalar ni hablar de nadie porque esto es fútbol, el cargo cae siempre sobre mí. No te voy a señalar a un jugador porque esto no es tenis, no es ajedrez. La carga caerá sobre mí, eso es entendible. Ya el lunes a preparar el partido ante el Firpo; de un sábado a miércoles pueden pasar muchas cosas: el sábado podés ser el peor y ya el miércoles volvés a ser figura.

¿Qué ajustes hará?

Trabajar y tratar de ajustar al equipo ya pensando en el siguiente partido ante el Firpo el próximo miércoles, sabiendo que ellos no nos regalarán nada, porque es un buen equipo. Debemos de tratar de hacer nuestro fútbol porque le hicimos buen juego al Metapán y al Santa Tecla fuera de casa. Y ahora ¿qué pasó?, ¿se les olvidó a jugar al fútbol?, pero no es comodidad, porque a veces se puede juzgar que es eso, eso pasa cuando perdemos tres partidos consecutivos. Pero si el miércoles ganamos, no fue comodidad. El rival juega, se entregó y luchó, y eso fue lo que nos faltó. Con los cambios quisimos que se diera el revulsivo y no llegó, ese revulsivo que llega en otros partidos. Ahora a tratar de darle forma de nuevo al equipo y a darle la oportunidad de jugar a otros que también tienen ganas de jugar.

Este equipo puso a soñar al cuerpo técnico y afición por un buen arranque por la producción de puntos y buen juego, ¿cuál es tu balance hasta el momento y para qué consideras que está este equipo en el torneo?

No me gusta ser un técnico vende humo, hablar cosas que no son. A esperar el tiempo, se ha trabajado en una base bonita y Dios quiera que se nos pueda dar la oportunidad de tener un proceso de trabajo con ellos y tratar de hacer un equipo con una idea, identidad de juego, que disfrute, que pelee y haga soñar a la afición. Mi sueño es llegar a la final, mi sueño máximo es ese. Pero vamos paso a paso, les he dicho a los muchachos que trabajemos primero para estar entre los cuatro primeros la mayoría del torneo, ojalá que aguantemos el gas, y demostrar la actitud de juego que tenemos en cada partido.