Mitchell Mercado: ''Grité el gol contra Alianza porque era mi cumpleaños''

Su nombre es caprichoso. El delantero colombiano Mítchell Mercado de El Vencedor, equipo que ascendió esta temporada en la Primera División, contó a El Gráfico que hay confusión en muchos sobre cómo se escribe su nombre porque en su pasaporte aparece ''Michel'' o incuso algunos le dicen ''Michael''.

Para el Apertura 2019 es uno de los debutantes, aunque ya conocía el fútbol salvadoreño. Entre 2015 a 2017 militó en dos equipos de Segunda (El Roble y San Rafael Cedros). Con los muñequeros se agenció en 2016 el premio HOMBRE DE GOL de Plata por sus 27 goles.



En El Roble coincidió con el entrenador Víctor Coreas, quien lo trajo de regreso con El Vencedor. En 2018 pudo llegar antes a la Primera cuando Coreas dirigió en Municipal Limeño pero el jugador decidió quedarse en Colombia.

Actualmente tiene 5 goles en el torneo y junto a Nicolás Muñoz han aportado 14 de los 16 goles de los tabudos.

¿Eres un debutante en la Primera División esta temporada pero hace 4 años viniste al país por primera vez? ¿Cómo te fue?

Vine en 2015 por primera vez al país con El Roble de Ilobasco, recomendado por mi compatriota Neimer Miranda. Allí coincidí con el profesor Víctor Coreas. Me queda la satisfacción de que respondí e incluso en 2016 fui campeón goleador de Segunda División. Luego me fui por un año con el San Rafael Cedros que estaba en esa misma división. Tomé la decisión de regresar a Colombia.

¿Cómo te convenciste de volver? ¿Quién te llamó"?

Siempre me dijo el profesor Coreas que llevaría a la Primera División de El Salvador y me cumplió. Lo intentó en 2018 para reforzar a Municipal Limeño pero en el fútbol cuando pasas por muchas cosas puedes desconfiar si algo te conviene. Tomé la decisión de seguir en Colombia pero ahora que el profesor Víctor tomó El Vencedor y me llamó, no quise dejar escapar una segunda oportunidad, además él siempre me ha respaldado.

El Vencedor es la revelación del torneo, de momento. Ya es tercero, producto de 8 jegos consecutivos sin perder. ¿Es sorpresa para ustedes?

Estamos convencidos de nuestro trabajo, somos una familia, corremos por el mismo objetivo pero esto solo es el principio y seguro la segunda vuelta será más difícil. El debut fue una lección dura, perder contra el campeón Águila. No pudimos mostrar nuestra capacidad, se cometieron errores y eso pasó la factura. Pero nos hemos ido conociendo y la confianza aumentó en cada jugador.

Tu equipo marcó 16 goles en la primera vuelta, sólo entre Nico y tú hicieron 14 de ellos. ¿Qué te parece esto?

Gracias a Dios se nos están dando las cosas. Para mí es un honor y un privilegio jugar junto a Nico, el mejor goleador que tiene el fútbol salvadoreno y ya tiene una trayectoria marcada, se le respeta mucho. Jugar con él es positivo, nos estamos conociendo más, compartiendo en los entrenos. El profe Coreas piensa que somos la dupla que andaba buscando. La mayoría de goles los hemos anotado prácticamente nosotros con ayuda de los compañeros. La delantera está acoplada.

El domingo vencieron a Alianza. Marcaste y gritaste ese gol.

Estaba motivado. El líder del torneo nos visitó, para mí era una final. No en vano se le considera el mejor equipo de la liga, está al tope de la tabla. Era un partidazo. Le pedí a Dios que me guiara. Agradezco a los que te apoyan y te motivan, así como los que tienen un mal comentario porque te exigen a que demuestres más. Lo bueno es que fue un día. Ese día domingo era especial para mí. No podía fallar.

¿Especial? ¿Tu objetivo era anotarle al líder?

Quería mi regalo de cumpleaños con un gol y una victoria. Todo se dio. Por eso grité ese gol. Fue especial que al final del partido la Furia Tabudo me cantó el feliz cumpleaños. Les agradezco mucho porque nos brindan ese apoyo en la grada. Nunca me había sucedido antes anotar un gol en mi cumpleaños y qué mejor que lograrlo ante un equipazo como Alianza.

¿Qué te ha parecido jugar los últimos dos partidos en Usulután y ya no en el Jiboa?

El equipo es usuluteco y debía estar con su gente, en la grada se reporta mayor número de aficionados en el estadio Sergio Torres que en el Jiboa pero si algo estamos convencidos en El Vencedor es que debemos ser agradecidos con todas aquellas personas que nos permitieron jugar unos partidos en San Vicente. Muchas gracias porque tuvimos una cancha alternativa, mientras se hacía realidad regresar a Usulután.

Este torneo será recordado como el de mayor número de extranjeros colombianos en la Primera. Contigo son 25...

Es un honor. En Colombia hay buen talento, a veces para obtener las metas y sueños toca salir de allí porque son pocas las oportunidades y hay mucho colombiano aquí buscando un futuro, no a todos les va bien. Siempre uno busca cumplir sus sueños y gracias a Dios los míos se están cumpliendo pasando este buen momento. Aún no se ha ganado nada.