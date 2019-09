Mitchell Mercado, de El Vencedor, está fuera de peligro

Tras habérsele realizado una TAC (tomografía computarizada), el doctor Francisco Herrera confirmó este lunes que el delantero colombiano de El Vencedor, Mitchell Mercado está fuera de peligro.

El sudamericano se quedó bajo vigilancia médica, la noche de este domingo, tras ser diagnosticado preliminarmente con un trauma craneoencefálico (TCE). Tuvo que salir del partido frente a Águila, tras un choque con el zaguero del equipo migueleño, Ronald Rodríguez.

"No tendrá que ir al quirófano, no necesitará operación. Si hay un leve hundimiento en el seno frontal derecho, pero no hay afectación. No necesita de cirugía. Todo está bien. Le daremos el alta médica en 48 horas, pero la deportiva la recibirá después", dijo el doctor.

"Estaremos vigilando su estado neurológico. Cuando él pueda ser reingresado al equipo, recibirá el alta deportiva", añadió Herrera.

El médico señaló que habrá que esperar que la fractura consolide para que luego Mercado vuelva a jugar. Se calcula que pueda estar fuera de cancha entre dos a cuatro semanas.

"Habrá que comenzar a hacer pequeños trabajos con él y si todo va bien, esperemos que él pueda participar nuevamente con el equipo. Vamos a ir día con día viendo la evolución de él. Por ahora serán hasta cuatro semanas de recuperación. La clave va a ser cómo vaya evolucionando", apuntó Herrera en charla con Deportes Grupo LPG.

Hasta antes de su lesión, Mercado había sido titular en su equipo en la mayoría de partidos. Ha marcado cinco goles hasta la fecha y era quien se combinaba en ataque con el panameño Nicolás Muñoz.