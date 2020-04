Mitchell Mercado:"Prefiero que me suspendan, que jugar con Metapán"

La gota que derramó el vaso para el atacante colombiano, Mitchell Mercado fue una publicación de l área de comunicaciones de Metapán en la que se vincula al cafetero con el plantel calero para el Apertura 2020 junto con su paisano, Jhon Machado. Hace una semana, el cafetero firmó contrato con los albos para jugar ahí cuatro torneos cortos, pero solo unos minutos después, el presiden te de los caleros, Rafael Morataya, alegó que Mercado también tiene contrato con los caleros.

"Me parece absurdo lo que está haciendo Metapán. Con todo esto que está pasando, con todas las mentiras que ha dicho la dirigencia de Metapán sobre mí, prefiero mil veces me suspendan, que jugar con Metapán. El presidente de Metapán me ha tratado muy mal , me ha tratado hasta de estafador. Lo repito, prefiero mil veces que me suspendan antes de jugar en Metapán", dijo el cafetero.

El delantero suramericano, quien sigue en el país debido a la emergencia sanitaria por coronavirus, esta inconforme con la forma en que Metapán alega que él tiene contrato con los jaguares. "Después de que me ha tratado de estafador y me ha llevado como lo peor en redes sociales, solo él (Morataya) cree que yo voy a jugar con Metapán, como si nada estuviera pasando. Considera que yo voy a creer que todas las mentiras sobre mí nos la hubiera dicho. Por eso estoy enojado. Ha dañado mi reputación como deportista", aseguro el delantero suramericano en charla con EL GRÁFICO

El cafetero reiteró que su imagen de futbolista ha sido dañada por Morataya, quien dijo que hará valer el derecho deportivo por el cafetero en el momento de las inscripciones para el Apertura 2020. "Si él dice que tiene pruebas (sobre el contrato con Metapán) que solo espere el momento y que las presente, pero no tiene necesidad de estar dañando la imagen a un jugador. No se pueden decir tantas mentiras. Ha dicho muchas barbaridades de mí en las redes y ahora sale y me dice en redes que bienvenido a Metapán. No tiene lógica. Tengo ese enojo ahora y tengo que hacerme respetar. Insisto, por todo lo que ha pasado, prefiero que me suspendan a jugar en Metapán", dijo el colombiano en exclusiva a este medio.

Por ahora en este caso habrá que esperar que llegue a las manos de la comisión disciplinaria de la FESFUT, que será la que dé una resolución, luego de que Alianza y Metapán incluyan cada uno por su lado a Mercado en su nómina para el Apertura 2020. Anteriormente, en 2016, el colombiano Luis Hinestroza firmo contrato con Chalatenango y Metapán al mismo tiempo. La sentencia fue seis meses de inhabilitación para el suramericano y una multa.

