Modesto Torres seguirá al frente de Luis Ángel Firpo

Modesto Torres confirmó que seguirá al frente del Luis Ángesl Firpo. Además mencionó que pedirá prórroga para inscribir al equipo y que solo falta llegar a un acuerdo con tres jugadores del torneo pasado para cerrar la deuda.

Aseguró que pedirá prórroga para inscribir al equipo. "Voy a solicitarla para inscribir completamente al equipo el próximo 10 de julio. Vamos a participar en segunda", apuntó el presidente del equipo usuluteco.

"No hay una sola persona que quiera tomar a Firpo. El mexicano que estaba interesado en el equipo anteriormente pensaba que al adquirir el equipo podía hacer lo que quisiera con el estadio", explicó Torres.

Torres aseguró que ya tiene los fondos para poder pagar a los jugadores que tuvo en el último torneo de primera división. Sin embargo, el directivo reconoció que aún le falta llegar a un acuerdo con tres jugadores nacionales. "No puedo decir los nombres de los jugadores con los que me falta llegar a un acuerdo para no entorpecer las negociaciones".

Sigue De Toro

Por otra parte, Torres dijo que el timonel argentino, Carlos de Toro, con el que el plantel se fue a segunda, seguirá la frente del equipo en segunda división. "Quiere reinvindicarse por su carrera como entrenador. Bonito fuera que los jugadores con los que descendimos también pensaran así, que me dijeran que les diera oportunidad de subir al equipo nuevamente", expresó Torres.