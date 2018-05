"Modesto nos dijo que está en negociaciones para poder pagarnos"

Los jugadores pamperos siguen a la espera de quién tomará las riendas del equipo, mientras siguen sin la paga de su salario. Además, a cinco jugadores bases se les terminó contrato, y no conocen nada de su futuro ya que están a la expectativa de lo que hará el presidente Modesto. Cuando él les de una respuesta podrán saber si seguirán o tendrán que buscar equipo para el Clausura 2018.

¿Qué respuesta les ha dado el presidente sobre la deuda?

En la última reunión que tuvimos Modesto nos dijo que estaba en negociaciones para poder cancelarnos a tiempo entre el 20 y el 25. Sin embargo entre esos no nos aseguró qué día.



¿Tenés la certeza que te paguen en esos días?

No, porque no me he podido comunicar con él, hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de noticia de su parte, sólo la palabra que nos dio después del partido que tuvimos contra Águila en San Miguel.



¿Cuánto es lo que se te debe?

A mí me deben como dos meses y días aproximadamente. Pero eso depende del salario, porque como él ha venido dando adelantos en el transcurso del torneo. Por eso a unos les debe sólo 15 días, un mes y a otros dos meses. No es una deuda general para todos.



¿Y sobre los movimientos para el próximo torneo qué les han dicho?

Eso es lo que estamos esperando, porque yo como jugador ya se me terminó contrato, pero hasta el día de hoy no hemos tenido noticia, me imagino que ya han de estar en negociación pero desconozco con quién.



¿Se te ha acercado algún equipo que esté interesado en tus servicios?

No, no se me ha acercado ningún equipo. Yo no tengo contrato con Firpo a excepción de la deuda pendiente, pero en mi caso estoy esperando una solución sobre si la gente que tomará el equipo estará interesada en que siga con ellos o no.



¿A cuántos se les terminó contrato con los toros?

Somos cinco a los que se nos ha terminado contrato y que estamos en la espera de qué pasará. Se nos terminó a Jhony Rios, Fidel Jiménez, Nelson Moreno, Edgar Campos.



¿Y se han podido contactar con don Modesto?

Yo le estuve llamando pero me imagino que ha de estar en reuniones, por eso no ha de atender el teléfono. Voy a tratar de comunicarme con él estos días para saber qué solución tiene para nosotros, porque igual la gente quiere saber del equipo.



¿Qué sentís de estar en esta situación como profesional?

Es difícil porque si un equipo quiere resultados tiene que planificar y eso debe empezar desde arriba, desde los dirigentes para cumplir los objetivos. Pero en este caso está muy difícil. Sólo toca esperar que se resuelva la parte administrativa y económica.