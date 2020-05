Moisés García entró a la etapa de recuperación

El defensor central y capitán de FAS, Moisés Xavier García, se encuentra en su casa guardando la cuarentena domiciliaria y a la vez está cerca de finalizar sus sesiones de terapia para luego iniciar su etapa de fortalecimiento físico tras superar con éxito la operación de su espalda.

García sufría desde hace casi dos años las incómodas molestias de dos hernias lumbares que hacían más difícil su labor en la defensa central de FAS y que lo obligó a retirarse del torneo Clausura 2020 justo antes de enfrentar al Águila por la jornada cuatro de la liga tras varios intentos que el seguro médico le cubriera los gastos de su operación.

"En casa, guardado, cumpliendo la cuarentena, saliendo solamente para recibir mis terapias, precisamente este lunes (11 de mayo) me tocó ir a fisioterapia temprano hasta la colonia Santa Elena en Antiguo Cuscatlán para cumplir con mi sesión de trabajo, me restan cuatro sesiones más, eran ocho en total en la fase de recuperación de mi espalda, es la etapa final y eso me anima a seguir trabajando fuerte para recuperarme de la lesión", admitió el jugador de 29 años que solamente jugó tres partidos en el torneo anterior por causa de su operación.

García le explicó a Deportes LPG que su problema en la espalda lo venía padeciendo desde hace tiempo, no recuerda la fecha exacta en que se lesionó pero que a raíz de ese golpe recibido y mal atendido le encadenó en las dos hernias lumbares que acaba de tratarse.

"Me operaron hace dos meses y medio, el 2 de marzo pasado de mi problema de hernia de dos discos de mi espalda, entre las vértebras L4 y L5 y entre la L5 y S1 que los adquirí por los impactos por los saltos que hago en cada partido y que nunca me los traté, no recuerdo en qué momento sucedió eso, lo cierto es que por el esfuerzo que hacía en los entrenamientos y en los partidos de liga y varias veces en la selección nacional los discos se iban saliendo de la columna porque ya me tocaba los nervios y el dolor era intenso", afirmó.

"Tenía que jugar en muchas ocasiones infiltrado, casi la mitad del torneo Apertura 2019 y el Clausura 2020 lo hice de esa manera", confesó. "Pero para la fecha cuatro del torneo pasado ya no pude jugar el clásico nacional ante Águila porque el dolor era enorme.", indicó.

CASI RECUPERADO

García quien llegó a FAS en el Apertura 2014 procedente del descendido Luis Ángel Firpo, equipo donde jugó 160 partidos de liga y anotó cinco goles se convirtió muy rápido en un referente en la zaga asociada, donde además siempre ha apoyado en la ofensiva santaneca donde hasta el momento ha anotado 12 goles, sus dos últimos en el Clausura 2020, ambos por la vía del penal.

El defensor capitalino espera recuperarse pronto de su operación a fin de volver en óptimas condiciones al terreno de juego.

"La operación fue un éxito ya que me pude levantar de la cama al día para saber si no tenía espasmos, gracias a Dios todo salió bien, al principio el dolor era mínimo pero, estaba incómodo por las grapas que me había colocado para cerrar la herida, pero a medida que he estado haciendo las terapias, la primera semana fue molesto, luego no he sentido dolor alguno, trabajando en casa, tengo un año y medio más de contrato, tres torneos cortos más como FAS y por eso trabajo fuerte", acotó el defensor central quien a su vez puede jugar como lateral derecho, un puesto que inició en la selección nacional.

El también ex defensor de los desaparecidos equipos de San Salvador y Nejapa aseguró que está aprovechando el tiempo que hereda de la cuarentena domiciliaria a fin de acatar las rutinas físicas encomendadas por el preparador físico de FAS para completar su etapa de recuperación post operatoria.

"La cuarentena nos ha ayudado para intentar recuperarnos bien, por allí se me ha alargado un poco el trabajo porque hubo momentos en que no podía ir a San Salvador, creo que habría terminado mis ejercicios hace ya un mes pero el problema que encontraba era que la clínica estaba cerrada; pero lo importante es que estamos en la recta final de mi recuperación, tratar de fortalecer la espalda para pasar al nivel de trotar y buscar la recuperación de mi estado físico", admitió.

Moisés Xavier, quien ha jugado 234 partidos de liga con FAS, opinó sobre la manera en que se ha construido el nuevo plantel tigrillo para encarar el Apertura 2020.

"Veo al plantel más fortalecido, han llegado buenos jugadores a sumar al proyecto, por allí no se pudo ver la mejoría del equipo de la mano del profesor Rodríguez porque se canceló el torneo por la pandemia pero estoy seguro que el plantel es muy competitivo, conocemos al profesor que es un técnico ganador, que le gusta formar siempre buenos planteles. Creo que sí lograré regresar al 100% a la pretemporada, la otra semana comienzo a trotar para retomar mi ritmo físico para estar listo al llamado del cuerpo técnico."