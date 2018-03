Mondragón busca un cupo en Alianza

Lee también

El Alianza prácticamente cerró filas en su plantel de cara al siguiente torneo, pero todavía hay una plaza que está en veremos y es la portería, debido a que no se sabe si Élmer Iglesias se recuperará completamente para disputar este torneo.Por esa razón, el entrenador Jorge "el Zarco" Rodríguez decidió convocar a Fidel Mondragón, exportero de equipos como Metapán y Firpo, para que se incorporara a los entrenos en busca de un cupo.Mondragón llegó esta mañana a los entrenos del conjunto paquidermo y dependerá de la evolución que tenga Iglesias para saber si se queda o no con la plaza."Hoy ha venido a los entrenos Fidel Mondragón, a petición del entrenador Jorge Rodríguez, debido a que todavía no se sabe con seguridad si Élmer Iglesias estará en condiciones de disputar el torneo por la lesión que trae desde hace algunos meses. Mondragón estará entrenando y en caso de ser necesario ocupará una plaza como portero, todo depende de cómo evoluciona Iglesias y del criterio que tenga el entrenador", sostuvo Edwin Abarca, gerente del conjunto capitalino.Con Mondragón son cuatro los porteros que están actualmente en la pretemporada del cuadro albo, ya que aparte de Iglesias tienen a Óscar Arroyo y Rafael Fuentes.