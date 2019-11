Monterroza: "No sentí molestia, puedo aportar a la selección"

Marvin Monterroza se presentó a la penúltima práctica de selección, previo al juego contra Montserrat. El cuerpo médico le realizó una ultra para verificar si no tenía recaída por la contractura muscular en el bíceps femoral en la pierna derecha que lo había marginado de su equipo por casi 14 días.

En los últimos dos juegos de los albos no fue titular y jugó de cambio ante Sonsonate y Olimpia, este último juego por Copa Premier el miércoles por la noche.

En el entreno hizo trabajo específico por 30 minutos y terminó sumándose al dibujo táctico en el posible once titular.

Al final del entreno, habló de cómo llega al conjunto nacional. "Contento porque tuve minutos en mi equipo. Espero que con el resultado obtenido en Copa Premier, podamos remontarlo. Gracias a Dios estoy bien físicamente. La lesión ya la he superado y he entrenado bien con mi club. Espero hacer bien las cosas acá con selección", dijo.

Mencionó que necesito de un examen médico para descartar una recaída.

"Llamé al kinesiólogo para descartar cualquier cosa, me hicieron una ultra pero gracias a Dios no tengo nada, estoy bien, solo el cansancio del juego y del viaje en Honduras. Estoy al 100 por ciento".



Explicó que está a la orden de De los Cobos pero también aceptará si le toca ser suplente. "Pude trabajar con el grupo unos minutos. Quiero aportar pero si me toca estar solo unos minutos, estará bien. Quien decide es el entrenador".

Opinó que el grupo está muy concentrado en lo que se juegan. "Todo el grupo está muy motivado, sabemos que nos jugamos dos partidos importantes para estar en la Hexagonal. No podemos tropezar ante nuestra gente, saldremos a buscar el triunfo desde el principio".

Defendió el juego que tiene la Selección con De los Cobos. "Hemos entrenado la misma idea que el profesor quiere que es buscar el arco rival y defendiendo y atacando con orden porque esto le ha dado resultado. Vamos a seguir con el mismo camino. Sé que hay gente que pide que juguemos como ellos quieren pero cada entrenador tiene su idea y hay que respetarla. El trabajo que se hace es para ganar y al final nosotros somos los que estamos en la cancha y tomamos las decisiones. Esperamos ser ordenados y ganar".

Del rival Montserrat dijo "Ellos son muy fuertes y rápidos y van bien por el juego aéreo. Nosotros tenemos que aprovechar la posesión del balón, tener paciencia y jugar con claridad, aprovechando las oportunidades que tengamos.

También opinó porque no apareció inicialmente en la convocatoria, ya que aún no se tenía el alta médica de Alianza. "Uno trabaja en su club para ser tomado en la Selección y al final contento por la confianza que muestra por mí el cuerpo técnico porque finalmente me convocaron. Espero hacer bien mi trabajo".