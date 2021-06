Moreno: "Me va a ayudar mucho en mi carrera"

La selección mayor de fútbol de El Salvador tiene un nuevo integrante luego que Amando Moreno, jugador del New Mexico United de la USL, se incorporara al trabajo en Los Ángeles.

Moreno se unió al combinado absoluto que entrenó en el Bell Garden Sports Center y tiene previsto viajar este lunes hacia Croacia, donde están programados dos fogueos.

El Salvador tiene planificado jugar el 2 de julio ante el club croata NK Istra 1961 y el 4 de julio enfrentará a la selección de Catar, que serán el segundo y tercer fogueo antes de su participación en la Copa Oro.

"Estoy muy contento por esta oportunidad, todos me han recibido amablemente y estoy muy feliz por estar aquí. Estoy preparado para incorporarme bien con el equipo, tratar de jugar y debutar con la selección. Estoy aquí para trabajar duro, para dar todo de mí y ayudar en todo lo que pueda", dijo el futbolista de 25 años en una entrevista al área de prensa de la FESFUT.

Amando Moreno es un jugador de ascendencia mexicana y salvadoreña que juega como delantero.

"Yo soy delantero y a veces me puedo poner más como atacante en el medio y a mí me gusta más crear oportunidades para mis compañeros, si yo estoy ahí ayudar todo lo que pueda, dar todo de mí y siempre trabajar duro en todos los partidos", mencionó el futbolista que nació en Perth Amboy, condado del estado de New Jersey,

Tuvo oportunidad de jugar en divisiones juveniles con Team USA tanto en la Sub-17 como en la Sub-18.

Sobre su trayectoria deportiva, Moreno dijo que a los 17 años jugó con los Red Bull de Nueva York, después viajó a México para incorporarse a los Xolos de Tijuana, donde estuvo dos años y medio. También jugó una temporada y seis meses con los Dorados de Sinaloa.

En 2018 regresó a los Red Bull y en el 2019 jugó con Chicago Fire y desde el 2020 milita en el New Mexico United de la USL.

Acerca de su llamado a la azul, Moreno explicó que le daban seguimiento desde hace un par de meses.

"He tenido la oportunidad de andar aquí (Estados Unidos) y me han visto y me llegó cuando estaba en un buen momento en el New Mexico United, me mandaron la invitación si quería formar parte de la selección, creo que es una oportunidad muy grande para mí, me va a ayudar mucho en mi carrera y estoy muy feliz", comentó.