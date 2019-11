Motagua golea y elimina a Alianza en semifinales de Liga CONCACAF

El Alianza no pudo hacer diferencia ante un Motagua más práctico y ordenado en el campo y se despidió de la final de Liga CONCACAF, al caer 3-0 en San Pedro Sula, este jueves, y un global de 4-1 en esta etapa semifinal.

Los nacionales no tuvieron un buen arranque de partido y tras salvarse en los primeros 30 minutos de la que pudo ser una goleada, mostraron dificultades en trasladar el balón a la portería rival y pagaron cara la ausencia de su volante más importante, Marvin Monterroza.

Asimismo, los albos iniciaron sin el colombiano Raúl Peñaranda, su goleador referente en la competencia, pero el tándem Puma Peña - Diego Ascensio no dio los resultados esperados, a lo que se sumó que no hubo desbordes por las bandas, en donde Minicooper Soto y Cerén no mostraron mayor peligro.

Los catrachos, por su lado, mostraron velocidad, orden en sus desplazamientos y a la hora de defender su arco y su portero apenas la tocó en el primer tiempo. A su vez, las águilas azules exhibieron velocidad en los costados y buena pegada, recursos que usaron para complicar a la zaga alba, que se vio mal parada en la mayor parte del duelo.

El Alianza intentó corregir en la segunda mitad, con la desventaja de dos goles, pero el Motagua no dejó de apretar acelerador cuando tenía la oportunidad de contragolpear y a los albos les fallaron los circuitos cuando sobrepasaban el ecuador de la cancha. Poco en defensa y un ataque anulado por la zona baja catracha.

ASÍ LO VIVIMOS: MOTAGUA 3-0 ALIANZA (GLOBAL 4-1)

Comenzó el encuentro en el Olímpico de San Pedro Sula. Los catrachos inician el encuentro con presión alta para buscar romper la línea defensiva alba y así encontrar un gol tempranero.

A los seis minutos, Alianza se salvó del primer tanto, luego de una internada en el área de los hondureños. Un centro pasado quedó en el sector derecho de la defensa alba, otro balón se envió al centro y un delantero la abanicó y la pelota suelta le quedó a Galvalíz, quien la estrelló al palo.

Tres minutos después, Alianza siguió dando facilidades, luego de un tiro de esquina. El esférico le quedó a jugador catracho para rematar, Mancía cortó, pero no evitó que llegara un segundo atacante de Motagua a volar un remate de frente a la meta. Se salvó el Albo nuevamente.

Los albos jugaron de blanco ante Motagua, en un vacío estadio, por sanción. / FOTO: CORTESÍA, DIARIO DIEZ.

A los 18 minutos el Motagua volvió a amenazar a la portería blanca, con otro tiro de esquina, lanzado desde el costado zurdo de los albos, y que un atacante de los azulones cabeceó solo y que, con estirada felina, Rafa García sacó de la línea. Y en la siguiente, el portero se quedó un remate a quemarropa. Alianza estaba dormido en zona baja.

El primer tanto llegó, finalmente, a los 30 minutos. El ariete Marco Tulio Vega anotó el 1-0 tras aprovechar un balón filtrado y anticipó la salida de Rafa García, definiéndole fino y raso al palo derecho.

No generaba nada en ataque el cuadro albo y el Motagua, con solvencia y sin complicarse al generar ocasiones en ofensiva y con un tiro de esquina, lanzado por Galvalíz, el defensa Juan Pablo Montes volvió a marcar a los albos, con la testa. Era el 2-0.

Motagua se plantó bien en defensiva y los aliancistas no generaron ni un tiro en 40 minutos. / FOTO: CORTESÍA, DIARIO DIEZ.

Preocupante cierre de la primera mitad de los capitalinos, que realizaron su primer tiro -y ni siquiera a puerta- hasta los 43 minutos, en un contrarremate tras un tiro libre que primero dio en la barrera.

SEGUNDO TIEMPO

Los albos partieron la segunda mitad con dos modificaciones: Ingresaron Raúl Peñaranda (por Ascensio) y Boris Morales (por Soto). Pero lejos de comenzar con pie derecho el complemento, fueron los hondureños los que estuvieron cerca de liquidar todo en el Olímpico, con un tiro cruzado de Omar Elvir que bañó el poste zurdo de García.

A los 54, nuevamente fue el cuadro local el que consiguió una nueva ocasión a gol. Una corrida en contra golpe de Kevin López, por banda izquierda, culminó con un disparo del atacante catracho a manos de García, que rechazó y se la quedó en dos tiempos. Y Jonathan Jiménez, apercibido, se ganó cartulina amarilla y, en caso de avanzar a final, se perdería la ida.

Hasta los 59 logró el cuadro blanco un disparo que, como el del primer tiempo, fue desviado y elevado, de Óscar Rodríguez. La acción nació de una jugada de desmarque de Boris Morales, que tocó atrás al "8" blanco.

A los 65 minutos, los albos recibieron la segunda cartulina preventiva del encuentro y a los 65, aseguraron su segunda ausencia en caso de avanzar a la ronda final: Henry Romero la vio. Y dos minutos después, los albos volvieron a elevar un tiro. No lanzaban a puerta los de Wilson Gutiérrez.

Llegó el último cambio de los aliancistas: Gutiérrez sacó a uno de sus contenciones, Óscar Rodríguez, y dio entrada al habilidoso Ezequiel Rivas, sobre 71 minutos.

Ya sobre 83 minutos el Motagua volvió a asustar, con un testarazo de frente a Rafa García, quien atajó a puro reflejo y luego tapó con el cuerpo el segundo balonazo que le lanzaron a escasos centímetros de línea de gol.

Tanto avisó el Motagua que finalmente, por la izquierda, el ingresado de cambio Crisanto puso un centro al segundo poste que cerró Estigarribia con un toque suave que batió a García.

LAS FORMACIONES

Los albos juegan ante Motagua con Rafa García; Rubén Marroquín, Iván Mancía, Henry Romero, Jonathan Jiménez; Óscar Rodríguez y Narciso Orellana (contenciones), Óscar Cerén, Herlbert Soto; Diego Ascensio y Ángel Peña.

Once inicial de Alianza ante Motagua.

Por su parte, el Motagua aparece con este once inicial:

Oncena inicial de Motagua.