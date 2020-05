Muere el exfutbolista argentino 'Trinche' Carlovich tras ser asaltado

El exfubolista Tomás Felipe 'el Trinche' Carlovich, que es considerado por algunas leyendas del fútbol como uno de los mejores jugadores argentinos de la historia, falleció este viernes a los 74 años tras no recuperarse del asalto que sufrió el miércoles en la céntrica provincia de Santa Fe.



"Era nuestro ídolo. Hoy estamos muy conmovidos. Todavía voy a las canchas de Buenos Aires y me preguntan por él, por cosas que hizo 40 años atrás. Era verdad que se transformaba en un mito", dijo en declaraciones a Radio2 AM1230 Eduardo Bulfoni, presidente de Central Córdoba, equipo en el que 'El Trinche' Carlovich se convirtió en un ídolo.



El exmediocampista se encontraba internado en terapia intensiva y en coma inducido tras ser golpeado en la cabeza por un joven que le robó la bicicleta el miércoles pasado en Rosario, su ciudad natal.





"Mi papá tenía una bicicleta nueva, pero eso no es motivo para asaltarlo, ya que antes le habían robado también cuatro bicicletas viejas. Ahora está inconsciente en terapia intensiva y en coma inducido", había dicho su hijo Bruno Carlovich al canal 5RTV.





Carlovich es considerado un emblema del fútbol de Santa Fe a pesar de haber jugado la mayor parte de su carrera en categorías inferiores y Diego Maradona le obsequió hace poco una camiseta con la frase: "Trinche, vos fuiste mejor que yo".







"La familia del fútbol / de duelo ... por el “ TRINCHE “ ...el CRACK.... una leyenda urbana ... diferente / el futbol de barrio .../su forma de dejarnos = aumentará su HISTORIA .... DEP", escribió en Twitter el exportero de fútbol Jorge D'Alessandro.







El fallecido jugador inició su carrera, a finales de la década de 1960, en las inferiores de Rosario Central, y tras un breve paso por Flandria en 1972 llegó al club en el que se convirtió en ídolo, el Central Córdoba, donde estuvo en diversas etapas de su vida.







También pasó por otros equipos como Colón de Santa Fe y el Deportivo Maipú de Mendoza.







Según recuerdan medios locales, el rosarino alcanzó el reconocimiento durante la preparación para el Mundial de Alemania de 1974, cuando la selección mayor, con figuras del nivel de Mario Alberto Kempes, jugó un amistoso con un grupo de jugadores de clubes rosarinos, en el que el 'El Trinche' Carlovich despuntó y su juego quedó en la retina del imaginario futbolístico argentino para siempre.

Lee también