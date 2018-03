Muere el hijo de un exportero del Real Madrid y la Selección de España tras larga enfermedad

Fue uno de los grandes arqueros del fútbol español, con un paso brillante por el Real Madrid y el Valencia. Pero, ahora, Santiago Cañizares enfrenta una dura situación tras el fallecimiento de su hijo de cinco años, Santi, quien perdió una dura batalla con una larga enfermedad.

Cañizares informó sobre el fallecimiento de su hijo a través de su cuenta de Twitter. “Mi hijo Santi ha fallecido. Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros. Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado", escribió el arquero en esa red social.

Tras conocerse la noticia, la selección de España jugó ayer su partido amistoso internacional contra Alemania con un listón negro en muestra de apoyo a uno de sus exporteros. “Permitidme expresaos un profundo agradecimiento de toda la familia por vuestra sensibilidad. Él se marchó con la roja puesta, regalo de su último cumpleaños”, agradeció Cañizares.

Por su parte, Lucas, hijo mayor del exarquero, también conmovió a muchos al publicar una despedida muy sentida hacia su pequeño hermano.

“Gracias, GRACIAS, no hay ninguna otra palabra que describa el sentimiento de toda nuestra familia hacia ti. Hoy te has ido, pero tu influencia sobre nosotros en estos 5 años ha sido una obra de Dios. Quisiera agradecerte todas las lecciones continuas que nos has ido dejando. No tengo palabras para describirte como hermano, porque creo que tú eras mucho más que eso, tú viniste aquí para enseñarnos, para demostrarnos qué era lo que en realidad vale la pena", comienza el texto que ha escrito el joven de 15 años en Instagram.

"Allá donde ahora estés que seguro que es muy cerca de Dios. Quisiera que sepas que no estamos tristes, que no eres causante de tristeza, de lo único que eres causante es de la unión de toda una familia, y de mucha más gente que durante este casi año y medio han estado rezando por tu persona. Gracias hermano, #santicampeon", termina la publicación.

Santiago Cañizares tuvo un paso por el Real Madrid con el que ganó la UEFA Champions League de 1998, venciendo curiosamente al Valencia (0-3, en París), equipo con el que después tendría otro paso glorioso ganando una Copa UEFA y cayendo en la final de la Champions League de 2001 en la tanda de penales ante el Bayern Múnich.

En esa ocasión, Cañizares dejó otra emotiva postal al llorar amargamente tras el encuentro, luego de conocer que su madre había fallecido ese mismo día. La imagen de Oliver Kahn, arquero alemán del Bayern, consolando a Cañizares es una de las imágenes más recordadas en la carrera del guardameta.