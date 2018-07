Muere en el día de su cumpleaños 18 Ellie Soutter, una de las mayores promesas del programa olímpico británico

Team GB Ellie Soutter soñaba con clasificar a las Olimpiadas de Invierno de Pekín en 2022.

El deporte británico está conmovido por la muerte de Ellie Soutter, considerada una de las principales promesas olímpicas del país.

Ganadora de la medalla de bronce en el Festival Olímpico Juvenil de Invierno en 2017 y portadora de la bandera británica en la ceremonia de clausura, Soutter murió mientras entrenaba cerca de su casa en Francia el miércoles, día en el que cumplía 18 años.

Hubo una lluvia de mensajes de condolencias en las redes sociales.

Este mes había sido incluida en el equipo británico que participará en el circuito de la Copa Europa de de cross en snowboard y estaba llamada a ser una de las aspirantes a medalla en las Olimpiadas de Invierno de 2022, que se llevarán a cabo en Pekín.

La familia, que no ha dado a conocer más detalles sobre su muerte, expresó su dolor a través de un mensaje en facebook.

"Estoy tan orgulloso de la hermosa joven mujer en la que se había convertido", resaltó su padre, Tony Soutter.

"Este mundo cruel se llevó a mi alma gemela el día de su 18º cumpleaños. Ellie, te extrañaré más de lo que jamás te podrías haber imaginado . Descansa en paz pequeña campeona", comentó.

Los mensajes de condolencias se multiplicaron desde el mundo de los deportes de invierno, así como tributos de compañeros con los que había compartido concentraciones.

La ocho veces campeona británica de ski-cross, Emily Sarsfield, compartió su tristeza en redes sociales por la partida de "una chica espectacular".

"Una compañera tan divertida, que me hacía reír cada día, bromeando y disfrutando al máximo de la vida. Te voy a extrañar, a ti y tu espectacular energía. Todos mis pensamientos con tu familia", fue su emotivo mensaje.

Getty Images Soutter (izquierda) obtuvo la medalla de bronce en Turquía el año pasado.

Tras subir al podio el año pasado en Turquía en el Festival Olímpico Juvenil de Invierno, Soutter reconoció que había llorado cuando cruzó la línea.

" Estaba tan emocionada ya que no había sido mi mejor temporada y finalmente estaba comenzando a remontar", explicó.

"Incluso le pedí a mi entrenador que me pusiera nieve en la espalda cuando estaba en la puerta de salida. Me ayudó a despertarme para no sentir todo el cuerpo como gelatina".

"Solo espero que no sea la última medalla que gane para el equipo británico. Mi objetivo es competir en Pekín 2022", había sido su deseo.

