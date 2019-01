Municipal Limeño acepta eliminación en Copa El Salvador y no apelará

El Municipal Limeño aceptó la eliminación de la Copa El Salvador producto de la alineación indebida de uno de sus jugadores y no apelará la sentencia de la Comisión Disciplinaria de FESFUT.

De acuerdo al gerente del equipo, Samuel Gálvez, el equipo cuchero omitió el hecho de que Kevin Arquímedes Oviedo jugó el Apertura 2018 con la reserva del Águila, un aspecto que él advirtió al gerente deportivo de su equipo. Sin embargo, Oviedo jugó ante el Mar y Plata y el Limeño quedó eliminado.

"Fue un error, nuestro técnico (William Renderos Iraheta) no sabía. Al gerente deportivo (Pablo Cruz) le manifesté que no lo pusiera porque jugó en Copa El Salvador. Se les fue y lo alinearon y no hay nada que hacer. Hay que acatar las normas, ya sea por error u omisión, y en este caso no hay nada que discutir. Hoy toca pensar en la liga mayor", dijo al respecto Gálvez.

"El jugador no era ni de primera, no era conocido. Hay que aceptar las responsabilidades, no hay problema, es más, cuando el Mar y Plata presentó la notificación, yo mismo (en calidad de vicepresidente de la liga) la llevé a la Comisión Disciplinaria", agregó.

ARTÍCULO EN DISCORDIA

El Limeño no debió alinear a Oviedo ya que las Bases de Competencia afirman en su artículo 7 que "podrán participar en el torneo los jugadores debidamente inscritos en la competencia de la División que representan (torneo de liga mayor, segunda o tercera categoría). Si un jugador es desinscrito de su respectiva liga, quedará fuera de competencia. Si un jugador inscrito en un equipo en el torneo Apertura cambia de equipo en el Clausura, no podrá seguir participando en el torneo de Copa".

El caso de Oviedo es claro: fue inscrito en el Apertura 2018 como reservista del Águila y para este Clausura 2019 se registró como jugador del plantel mayor del Limeño, en donde porta el dorsal 22, por tanto ya no podía seguir en la contienda.

Sin embargo, un caso similar se dio en el Santa Tecla. En el encuentro de vuelta de Copa, ganado 3-1 al Juventud Independiente, Nelson Alvarenga jugó de titular con los pericos a pesar de estar inscrito en el certamen pasado con el plantel mayor del Jocoro, con el que disputó el Apertura. El "Juve" no apeló.

MISMO CASO

La similitud de los casos radica en que Oviedo no jugó la ida de Copa con Águila -ni siquiera estaba en la lista de convocados- y aún así el Limeño quedó fuera, por el hecho de que el juvenil estuvo inscrito con los emplumados. Pese a esto, el Limeño no apelará.

"Las Bases de Competencia no están claras y hay que discutir eso. Si fuera así, ningún jugador que viene de otro equipo podrá jugar", dijo Gálvez, quien reconoce que la normativa debe cambiarse para la temporada 2019-2020.

Y sobre el caso Alvarenga dijo que "no está claro. Pero si el jugador estuvo en un equipo que participó en la Copa, aunque no haya jugado, no podría... Pero es un problema que debemos arreglarlo. Ahorita no podemos arreglar eso porque el torneo ya empezó, no tenemos claro eso, pero debemos pensar en ello. Nosotros no vamos a apelar (como Limeño) pero sí debemos corregir (como Liga)".