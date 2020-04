NBC incluye al Mágico González en lista de jugadores infravalorados

El salvadoreño Jorge "Mágico" González fue incluido en una nómina de futbolistas "infravalorados" de la historia, elaborada por la cadena NBC.

Además de Jorge González, el medio incluyó al futbolista inglés Jimmy Greaves, al brasileño Garrincha y al polaco Miroslav Klose.

El debate abrió con la pregunta: ¿El jugador más subestimado de la historia? e hizo la diferencia entre estar subestimado y estar subexpuesto.

En la nota, NBC expone que fue abrumadoramente complicado reducir la lista a un solo jugadorde los que tuvieron exposición intercontinental durante y / o después de sus días de juego, lo que significa que su magia se encontró con los ojos de muchos pero, por una razón u otra, no lo hicieron.

Sobre Mágico González menciona que es reconocido por muchos como el jugador que no quería ser mejor que Maradona y fue el punto de referencia de Cádiz en la década de 1980, además de reconocer sus inigualables habilidades y velocidad vertiginosa, entre otras características.

NBC hasta recordó una frase del Mago. “Admito que no soy un santo, que me gusta la vida nocturna y que tengo ganas de fiesta; Ni siquiera mi madre puede llevárselo. Sé que soy irresponsable y un mal profesional, y puedo estar perdiendo la oportunidad de mi vida. Lo sé, pero tengo tonterías en la cabeza: no me gusta tratar el fútbol como un trabajo. Si lo hiciera, no sería yo. Solo juego por diversión ”.

Aquí podés leer la publicación de NBC Sports.