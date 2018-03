NOS FALTA LA TRANQUILIDAD”

Lee también

El técnico de Alianza, Jorge Rodríguez, calificó la consecución del liderato en la primera vuelta del Clausura 2017 como un punto positivo en su primer torneo al mando de los albos, pero habló de este logro con mesura y reconoció que falta camino por andar.“El Zarco” explicó que estar en la cima, luego de 12 jornadas le trae un plus de tranquilidad y confianza al equipo de cara a una segunda vuelta que advierte será muy pareja.La sensación es positiva de lo que los jugadores están haciendo, hemos ganado siete partidos, empatado tres y perdido uno. El equipo ha anotado 22 goles, le han marcado 12 y futbolísticamente el equipo ha tenido buenos momentos en los partidos y eso nos ha llevado a sacar buenos resultados, dándonos cuenta de que es solo la primera etapa del campeonato donde el equipo está bien.Siempre se tiene que trabajar para mejorar en definición porque la creación que tiene el equipo y las oportunidades de goles son bastante grandes para los goles que se han anotado, pero también es el equipo más goleador y eso le da tranquilidad a uno para seguir trabajando y tratar de mejorar que el equipo esté más solvente, pero los rivales hacen su partido y el equipo tiene que mantener un poco de tranquilidad para definir.Uno siempre espera que el equipo pelee por los primeros lugares porque se tiene cierta ventaja deportiva cuando llega a las últimas rondas. Uno prepara el equipo para sacar la mayor cantidad posible de puntos y al final de eso se trata el fútbol de resultados, pero nunca se puede garantizar que se va a quedar en primero o segundo, sino que es algo que se va dando con cada partido.Pienso que por momentos el equipo ha jugado buen fútbol, hemos tenido buena posesión de pelota, pero también hubo momentos en que hemos sufrido como en el partido contra Firpo y son cosas que uno las ve normal porque el rival viene a hacer su partido y su entrenador también planifica y trabaja para neutralizar al adversario.No, porque es fútbol, uno no quiere perder con nadie, claro que se perdió contra Metapán en un partido normal de campeonato, pudo haber sido con otro equipo. Cuando uno pierde tiene que analizar y darse cuenta de los errores que se cometen. Igual cuando se gana.Van por el camino, pero todavía nosotros esperamos que nos rindan más. Para este torneo vinieron al Alianza tres jugadores nuevos y quiérase o no la adaptación afecta un poco y esperamos que Ferreira se consolide en defensa; que Hinestroza nos ayude más en ofensiva y defensivamente; que Guerreño, que está lesionado, se adapte al equipo y nos pueda rendir con goles.No solo es la idea de juego, sino que se tiene que adaptar a jugar con un equipo grande del fútbol salvadoreño, y tiene una hinchada grande y exigente y quiérase o no el jugador tarda cierto momento en adaptarse a la institución. Al final sí le sacamos el máximo de rendimiento a cada jugador es positivo para uno porque el equipo puede seguir sacando buenos resultados.Siempre se cometen errores, siempre se tiene que seguir trabajando y potenciar algunas áreas. La defensa ha sido la misma que ha jugado todos los partidos y en la media cancha se ha alternado Rudy Batres con Isaac Portillo, Rodrigo Rivera y por las bandas Cerén ha jugado casi todos los partidos. Por otro lado Juan Carlos Portillo, Hinestroza, el mismo Larín que fue para selección y regresó lesionado y son cosas que uno tiene que seguir trabajando. Sosa que regresó a aportar lo que él tiene. Tenemos cuatro delanteros Guerreño, Rodolfo Zelaya, Christopher Ramírez y David Díaz que los cuatro tienen condiciones.Ha sido normal tuve la dicha de poder jugar aquí dos temporadas en momentos complicados con el equipo, y uno más o menos ya sabe que es lo que la afición espera y lo que la afición pide.